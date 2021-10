Une nouvelle étude révèle les principaux problèmes auxquels les gens sont confrontés avec les produits Apple dans chaque État

Avez-vous déjà oublié comment faire une capture d’écran sur iPhone ou Mac ? Tes parents savent-ils comment sauvegarder leurs données ? Une étude prétend révéler ce avec quoi les utilisateurs d’Apple ont le plus de difficultés.

Selon une étude de Mackeeper, il montre les didacticiels sur lesquels les citoyens américains s’appuient pour obtenir de l’aide avec leurs iPhones, iPads et Mac.

Par exemple, les utilisateurs d’Apple dans leur ensemble ne savent pas comment sauvegarder les données de leur iPhone. Les utilisateurs de 32 États avaient « comment sauvegarder votre iPhone » comme didacticiel ou guide pratique sur YouTube. Les propriétaires d’iPhone dans l’Illinois ont cherché de l’aide sur YouTube jusqu’à 9 900 fois. Au cas où vous auriez des doutes sur la façon de procéder, . vous aide ici.

D’un autre côté, les tâches qui semblent simples sont également un problème pour les Californiens, les Géorgiens et les Floridiens, qui peinent à déverrouiller leurs iPhones. Les Californiens ont recherché 40 500 fois « Comment déverrouiller votre iPhone ? Les utilisateurs Apple de 15 autres États ont également le même problème.

Les utilisateurs d’Apple recherchent également beaucoup « comment filtrer l’enregistrement » (18 100 recherches en Californie), « comment faire une capture d’écran » (2 900 en Virginie) et « comment réinitialiser » leurs iPhones (8 100 recherches en Floride).

En parlant d’iPad, les utilisateurs d’Apple semblent vraiment confus à travers les États-Unis sur la façon de faire une capture d’écran avec la tablette de l’entreprise.

Le terme le plus recherché dans les 50 États des États-Unis était « comment faire une capture d’écran sur iPad ». 6 600 recherches ont été effectuées à ce sujet au Texas, 5 400 à New York et 4 400 en Floride. C’est évidemment une chose délicate à maîtriser.

Pour les utilisateurs de MacBook, comment faire une capture d’écran et comment diviser l’écran étaient les deux principales questions posées par les utilisateurs d’Apple à Google, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’étude et sur le problème le plus courant dans votre état, cliquez ici.

