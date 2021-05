Une nouvelle étude révèle que la moitié des emprunteurs de prêts étudiants regrettent de s’endetter ⋆ .

Une nouvelle étude publiée par Ramsey Solutions a révélé que 53% de ceux qui ont contracté des prêts étudiants pour payer leurs études déclarent regretter de l’avoir fait. En fait, 43% des emprunteurs ont déclaré regretter d’avoir été au collège.

«Les prêts étudiants mènent souvent à un sentiment de regret et à un sentiment de blocage», conclut l’étude. «Ceux que nous avons interrogés se sentent mal informés sur les options alternatives pour couvrir les frais universitaires. En fait, 71% de ceux qui ont contracté des prêts étudiants pour payer leurs études disent qu’ils auraient souhaité être mieux informés sur la dette avant de l’accepter.

Les prêts étudiants sont certainement un fardeau énorme, et de nombreux étudiants se rendent compte qu’une éducation collégiale ne leur donne pas nécessairement l’avantage concurrentiel auquel ils s’attendaient. Mais il y a d’autres facteurs en jeu qui peuvent nous donner une meilleure idée de pourquoi cela se produit.

L’un des principaux problèmes est l’implication du gouvernement dans le système éducatif. Lorsque le gouvernement garantit des prêts étudiants, par exemple, il incite les collèges à augmenter leurs frais de scolarité (comme nous en avons discuté sur FEE.org ici, ici et ici). Essentiellement, le gouvernement subventionne les étudiants et les encourage ainsi à poursuivre des études supérieures, même lorsque cela ne leur convient pas. Ces subventions conduisent à une demande artificiellement gonflée, ce qui conduit à des prix plus élevés. Ainsi, non seulement les étudiants sont induits en erreur sur la valeur d’une éducation collégiale, mais ils en paient aussi beaucoup plus qu’en l’absence d’ingérence du gouvernement.

Et pourtant, lorsque les étudiants obtiennent leur diplôme, bon nombre d’entre eux se rendent compte que leur diplôme n’est pas très utile et qu’il aurait été préférable de suivre un parcours éducatif différent ou d’entrer sur le marché du travail plus tôt dans la vie. C’est une situation vraiment difficile à vivre, et il n’est pas étonnant qu’ils ressentent un sentiment de regret.

Mais si les individus devraient certainement être tenus responsables de leurs propres décisions, ce serait une erreur de négliger le rôle que le gouvernement a joué dans la création de ce problème. Après tout, c’est le gouvernement qui les a persuadés de fréquenter l’université avec de l’argent facile. Et soyons honnêtes, il est difficile de refuser des prêts et des subventions généreux lorsque vous avez 18 ans et que tout le monde dans votre vie vous dit que l’université est la meilleure voie à suivre.

Mais quand vient le jour du jugement, de nombreux jeunes adultes se rendent compte de leur erreur. La question qui demeure, cependant, est de savoir si nous allons reconnaître comment les bonnes intentions du gouvernement ont contribué au problème.