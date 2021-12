Une nouvelle expérience qui vaut votre temps

ESTNN passe en revue la dernière saison de Fortnite Chapter 3 Season 1.

Depuis 2017, le titre Fortnite Battle Royale développé par Epic Games est devenu un jeu vidéo emblématique, transcendant ce que la plupart pensaient qu’il pourrait devenir. Quatre ans se sont écoulés depuis les humbles premiers jours, et le chapitre 3 a représenté une expérience entièrement nouvelle. La saison 1 du chapitre 3 de Fortnite a inauguré une nouvelle ère de divertissement Battle Royale pour le plaisir de tous.

À la suite de l’événement révolutionnaire du Chapitre 2 Finale – « The End » – le paysage précédent connu de beaucoup depuis plus de deux ans a changé à jamais. L’île du chapitre 2 a basculé, créant une carte avec de nouveaux emplacements, de nouveaux mécanismes et un Battle Pass centré sur Spider-Man.

Nous avons eu près d’un mois pour formuler une opinion concernant le chapitre 3 de la saison 1. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de l’analyse d’ESTNN sur la dernière refonte de Fortnite.

Points positifs

Nouvel arsenal d’armes

Le chapitre 3 de Fortnite a peut-être surpris les joueurs dès le départ. La sélection classique d’armes du jeu comme le fusil d’assaut, le fusil à pompe et le fusil à pompe tactique étaient introuvables. Au lieu de cela, Epic Games a complètement revigoré le pool de butin. Le fusil d’assaut MK-Seven offrait un viseur Reflex, quelque chose de jamais vu auparavant à Fortnite. Le Stinger SMG, le Striker Pump Shotgun et le Auto Shotgun ont étendu certaines classes d’armes déjà établies.

Certains pourraient sans aucun doute utiliser le travail, mais Epic a répondu à de nombreuses préoccupations, à l’exception d’une. Dans l’ensemble, ces armes ont insufflé une nouvelle vie à Fortnite. Il reste encore beaucoup de temps dans la saison 1 pour qu’Epic corrige les torts.

Nouveaux emplacements

Les joueurs de Fortnite Chapter 2 souhaitent depuis longtemps un nouveau paysage à explorer et à expérimenter. Alors que la carte précédente introduisait des emplacements emblématiques, il était temps de changer. Le chapitre 3 de la saison 1 a accueilli dix nouveaux points d’intérêt (POI) et deux classiques du chapitre 1. Parmi les nouveaux spots, le Daily Bugle et Sleepy Sound sur le thème de Spider-Man se sont démarqués instantanément, tandis que Greasy Grove et Shifty Shafts ont donné aux fans de longue date un souffle du passé.

La dernière carte Fortnite réinventée d’Epic a doublé la valeur de relecture. Les points de chute principaux et les points de repère auxiliaires du chapitre 3 sont uniques. Il est sûr de dire que les développeurs ont frappé un coup de circuit dans ce département.

Crossover Spider-Man

La collaboration de longue date Fortnite x Spider-Man a régné dans une nouvelle ère dans le chapitre 3. Nous avons déjà vu des croisements Marvel, tels que le chapitre 2 – Saison 4, mais l’inclusion de Spider-Man a été conçue avec soin. Epic Games a présenté le point d’intérêt Daily Bugle mentionné précédemment le jour du lancement, ainsi qu’une multitude de produits cosmétiques Battle Pass pour honorer l’emblématique web-slinger de Marvel.

Un verdict final sur la collaboration Spider-Man suivrait le gadget Mythic Web-Shooters. Heureusement, Epic Games a réussi l’objet et le mécanisme de balancement. Les Web-Shooters sont un élément de mobilité équilibré. Rien n’est plus agréable que d’entrer dans un combat en se sentant comme Spider-Man.

Négatifs

Stinger SMG = Surpuissant

Le nouvel arsenal d’armes du chapitre 3 est un net positif dans l’ensemble. Cependant, le Stinger SMG est une source de préoccupation. Cette arme est carrément dangereuse entre les mains de n’importe qui, récompensant un objectif à moitié décent avec une élimination presque garantie. Ce n’est pas amusant d’être à la réception du Stinger SMG. Malheureusement, l’arme reste inchangée. Nous devrons voir si Epic reconnaît le problème en question.

Fusil à pompe automatique = incohérent

Fortnite est à son meilleur avec un large éventail de fusils de chasse utilisables. Le chapitre 2 de la saison 8 en est un bon exemple ; la pompe, la charge et l’action du levier. Les trois versions complètent des styles de jeu différents, mais la même notion ne s’applique pas au chapitre 3 de la saison 1. Le Striker Pump Shotgun et le Auto Shotgun sont opposés; l’un est meilleur que l’autre.

Le premier a du punch tandis que le second est inférieur à tous les points de vue imaginables. Le fusil de chasse automatique de Fortnite tire lentement, se recharge plus lentement et inflige peu de dégâts. Le résultat est un fusil de chasse adéquat et un qui a désespérément besoin d’aide.

Taux d’apparition des tireurs d’élite

La diffusion de nouvelles armes dans le chapitre 3 de la saison 1 a été un énorme changement pour les joueurs de longue date et vétérans. Cependant, il existe des incohérences évidentes dans le taux de réapparition. Epic Games a accueilli un nouveau fusil de sniper Bolt Action qui apparaît beaucoup plus souvent que toute autre arme. Il est frustrant d’avoir besoin d’un SMG ou d’un fusil à pompe à courte portée pour trouver constamment un tireur d’élite. Un léger ajustement pourrait aller très loin.

Verdict

La nouvelle saison de Fortnite est un voyage rafraîchissant à tous points de vue. Les véhicules, les armes et les mécanismes offrent chacun une nouvelle façon de découvrir un jeu qui est sorti depuis quatre ans. Epic Games a magnifiquement exécuté le chapitre 3 de Fortnite, répondant à la plupart des attentes. Bien que les armes puissent nécessiter un peu de travail, cette nouvelle ère de Fortnite Battle Royale mérite d’être essayée.

Nous devrons voir ce que Epic a de plus en réserve tout au long du reste du chapitre 3 de la saison 1.

Images vedettes : Jeux épiques