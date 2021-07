Une nouvelle façon d’empêcher la propagation du COVID-19? Les scientifiques proposent d’utiliser des spectromètres de masse pour surveiller les lieux publics à la recherche d’agents pathogènes

L’équipe a ajouté qu’à mesure que les choses et les lieux commencent à s’ouvrir, ce type de surveillance des contagions, en particulier dans les lieux de contact physique élevé, est nécessaire.

Spectromètres de masse : Alors que le monde entier a du mal à rechercher des alternatives aux blocages afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, une équipe de scientifiques a trouvé une solution possiblement viable – des spectromètres de masse qui peuvent effectuer un dépistage aéroporté des agents pathogènes. Selon un rapport publié dans IE, des scientifiques ont suggéré d’utiliser des spectromètres de masse pour surveiller la contagion du virus dans les lieux publics. L’équipe se compose de scientifiques d’Inde, d’Allemagne, du Japon, des États-Unis et de Malaisie, et dans le journal Sustainability, les chercheurs ont proposé d’utiliser une approche interdisciplinaire pour le développement d’une stratégie de surveillance de la contagion.

À l’aide de la spectrométrie de masse, le rapport masse/charge de la ou des molécules dans un échantillon peut être mesuré et, avec son aide, les agents pathogènes en suspension dans l’air peuvent être surveillés et détectés, en particulier dans les lieux publics à forte fréquentation, le rapport cite l’auteur principal de l’article, le Dr Chaitanya Giri comme disant.

Alors que le spectromètre de masse est un instrument de table utilisé dans les laboratoires, l’équipe a proposé d’y apporter des ajustements afin qu’il puisse être utilisé directement ainsi que de manière portable sur site. Les scientifiques ont également déclaré qu’une analyse approfondie des données était nécessaire ainsi que son traitement par apprentissage automatique basé sur la spectrométrie de masse afin que les marqueurs biochimiques viraux puissent être identifiés dans les échantillons prélevés sur les contagions dans l’air.

L’équipe a ajouté qu’à mesure que les choses et les lieux commencent à s’ouvrir, ce type de surveillance des contagions, en particulier dans les lieux de contact physique élevé, est nécessaire. Et pour cela, a déclaré le Dr Giri, l’équipe a proposé que l’équipe qui entreprend le développement de ces spectromètres de masse portables collabore avec d’autres scientifiques qui travaillent avec des spectromètres de masse télécommandés similaires dans d’autres domaines comme les missions spatiales, pour une meilleure et compréhension plus profonde.

Cependant, avant que cet outil puisse être utilisé comme une méthode infaillible, il en est encore au stade où la recherche et le financement sont nécessaires, et adopter une approche interdisciplinaire pourrait aider à concevoir des solutions innovantes, ajoute le rapport.

