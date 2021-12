Une nouvelle faiblesse du marché à venir au milieu d’indices mondiaux fragiles ? 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Bien que le rallye de soulagement puisse se poursuivre encore un peu, la volatilité ne peut être exclue en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles.

Le rallye de soulagement sur les marchés pourrait continuer d’avancer. Cependant, la volatilité devrait prédominer lundi en raison de la menace de la variante Omicron et de la faiblesse des indices mondiaux. Les marchés boursiers indiens devraient ouvrir en baisse, suivant la faiblesse de la plupart des autres marchés asiatiques. Les contrats à terme SGX Nifty ont perdu 35 points ou 0,2% à 16 963 aujourd’hui, suggérant une ouverture négative à venir sur Dalal Street. « Les ventes de FII ont fortement diminué au cours des derniers jours en raison des vacances festives. Après une correction d’environ 10 %, Nifty se négocie désormais à 19x FY23 P/E et n’est plus dans la zone chère. Bien que le rallye de soulagement puisse se poursuivre encore un peu, la volatilité ne peut être exclue en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Indices globaux

Les actions des autres marchés asiatiques étaient prudentes lundi alors que les investisseurs évaluaient l’impact de la variante Omicron de COVID-19 sur l’économie mondiale. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique a augmenté de 0,1%. Le composite de Shanghai s’échangeait en dessous de la ligne plate tandis que le composant de Shenzhen a légèrement augmenté de 0,20%. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,22% tandis que l’indice Topix a perdu 0,24%. Pendant ce temps, le Kospi de la Corée du Sud a grimpé de 0,26 %.

Vue technique

Après avoir montré une progression au cours des trois dernières séances, Nifty est tombé en faiblesse vendredi et a clôturé la journée en baisse de 68 points. Une bougie négative raisonnable s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre inférieure mineure. La bougie négative de vendredi a chevauché la petite bougie doji de jeudi. Techniquement, ce modèle indique un modèle d’engloutissement baissier de formation au plus haut du swing. Normalement, une formation de doji et d’engloutissement baissier dos à dos après une hausse raisonnable/à l’obstacle clé pourrait signaler un modèle d’inversion supérieur inférieur, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

La configuration graphique négative des hauts et des bas inférieurs est intacte selon le graphique de la période quotidienne et le sommet de vendredi de 17155 pourrait désormais être considéré comme un nouveau sommet inférieur de la séquence. On peut donc s’attendre à une nouvelle faiblesse à court terme. Nifty sur le graphique hebdomadaire a formé une petite bougie haussière avec une ombre supérieure et inférieure mineure, qui reflète un rallye de recul d’une tendance baissière. Le Nifty est maintenant placé au support de la ligne de tendance ascendante à 16780 niveaux selon le concept de changement de polarité. Le récent rallye de repli des trois dernières séances semble s’être achevé autour de la forte résistance aérienne des niveaux 17150-17200. Il y a une possibilité d’une nouvelle faiblesse jusqu’aux niveaux 16700-16650 d’ici la semaine prochaine. Tout rebond à la hausse à partir d’ici pourrait être une opportunité de vente à la hausse, a-t-il ajouté.

Support clé, niveaux de résistance pour Nifty

À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16800 niveaux tandis qu’un obstacle immédiat à environ 17200 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17400-17500 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34300 niveaux tandis qu’une résistance à 35500 niveaux, Sachin Gupta, AVP, Research, Choice Broking.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance et Vodafone Idea sont les actions soumises à l’interdiction F&O pour lundi (27 décembre). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché. Tous les clients/membres sont tenus de négocier les contrats dérivés de ces titres uniquement pour réduire leurs positions par le biais de positions compensatoires. Toute augmentation des postes ouverts entraîne des mesures pénales et disciplinaires appropriées.

Veille IPO

Cotation des adhésifs HP : la société fera ses débuts en bourse lundi (27 décembre). Le prix d’émission final est de Rs 274 par action. L’offre publique initiale de HP Adhesives Limited a été souscrite 20,96 fois le dernier jour de souscription vendredi. L’offre a reçu des offres pour 5 29 89 650 actions contre 25 28 500 actions proposées, selon les données de NSE.

