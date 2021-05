Une nouvelle FIR contre Sharjeel Usmani suite à des tweets répréhensibles de “ Jai Shree Ram ”

La police de Pune avait enregistré une affaire contre Usmani en vertu de la section 153 (A) de la section IPC plus tôt cette année. (Photo: Sharjeel Usmani / Fb)

Le poste de police Ambad du Maharashtra a enregistré une FIR contre le leader de la jeunesse musulmane Sharjeel Usmani, connu pour avoir fait des remarques controversées. La police a enregistré une plainte contre l’ancien dirigeant étudiant de l’Université musulmane d’Aligarh pour avoir prétendument publié des tweets avec un contenu répréhensible lié à Lord Ram. L’affaire a été enregistrée dans le district de Jalna, dans le Maharashtra.

La plainte a été déposée par Ambadas Ambhore de Jalna qui travaille avec l’hindou Jagran Manch. Dans sa plainte, il a allégué qu’Usmani avait utilisé des mots irrespectueux envers Lord Ram dans certains de ses récents messages sur Twitter et blessé les sentiments religieux.

Sur la base de la plainte, la police d’Ambad a enregistré hier une affaire contre Usmani en vertu de la section 295-A du code pénal indien (acte malveillant outrageant les sentiments religieux) et des dispositions de la loi sur les technologies de l’information.

Notamment, Sharjeel Usmani a récemment publié plusieurs tweets demandant justice pour un entraîneur de gym musulman qui a été tué à Mewat, Haryana. Usmani a affirmé que l’entraîneur avait été lynché par la foule hindoue.

«Aasif Khan, un entraîneur de gym musulman du district de Mewat, Haryana, a été lynché à mort par des groupes de justiciers hindous dimanche soir, après l’avoir forcé à chanter« Jai Shree Raam », une prière transformée en cri de guerre par les militants nationalistes hindous». dit-il dans un tweet.

Aasif Khan, un entraîneur de gym musulman du district de Mewat, Haryana, a été lynché à mort par des groupes de justiciers hindous dimanche soir, après l’avoir forcé à chanter «Jai Shree Raam», une prière transformée en cri de guerre par les militants nationalistes hindous. https://t.co/3oAZzyH6DC – Sharjeel Usmani (@SharjeelUsmani) 17 mai 2021

Dans un autre tweet, il a réitéré que Jai Shree Ram est un cri de guerre pour avoir tué des musulmans.

https://twitter.com/SharjeelUsmani/status/1394286725791305730

Nous rendons la vérité problématique parce que moins de gens parmi nous le disent. Dites aussi fort que vous pouvez le dire, sauf si vous êtes en mesure de dire: JAI SHREE RAM EST UN CRY DE GUERRE utilisé pour tuer des musulmans innocents et sans défense. Nous exigeons #JusticeForAsif! – Sharjeel Usmani (@SharjeelUsmani) 17 mai 2021

L’affaire sera transférée au département cyber de Jalna, a déclaré un responsable de la police.

Plus tôt cette année, la police de Pune avait enregistré une affaire contre Usmani en vertu de l’article 153 (A) de la section IPC (promotion de l’inimitié entre différents groupes sur le terrain de la religion, etc.) pour son discours lors du conclave Elgar Parishad tenu le 30 janvier. Usmani s’était approché de Bombay. Haute Cour demandant l’annulation du FIR à son encontre.

