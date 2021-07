Une nouvelle fonctionnalité arrive dans notre section de commentaires

in

Nous voulions informer nos communautés de fans de SB Nation qu’une nouvelle mise à jour des commentaires sera mise en ligne le jeudi 15 juillet sur SBNation.com et nos communautés NFL. Une fois cette mise à jour en ligne, les commentaires non lus apparaîtront surlignés dans une couleur différente pour les membres de la communauté.

Cela devrait rendre le suivi des conversations beaucoup plus convivial et vous assurer de ne rien manquer de la discussion.

Comment ça fonctionne:

Lorsque vous visitez un fil de discussion, tous les commentaires d’autres commentateurs qui ont été publiés depuis votre dernière visite apparaîtront avec un fond jaune.

Comment les nouveaux commentaires sont-ils marqués comme « lu » ?

Les nouveaux commentaires sont marqués comme « lu » en actualisant la page ou en modifiant l’onglet en haut de la section des commentaires.

Je viens de soumettre un commentaire et il ne s’affiche pas comme non lu pour moi !

C’est correct. Nous supposons que vous lisez ce que vous écrivez, au fur et à mesure que vous l’écrivez. Si vous ne le faites pas, vous devriez. (Votre commentaire apparaîtra comme nouveau et non lu aux autres, bien sûr.)

Qu’en est-il de la touche « Z » ?

Nous savons que beaucoup d’entre vous aiment une ancienne fonctionnalité de l’ancienne plate-forme de commentaires, qui vous permettait de passer à de nouveaux commentaires en appuyant sur la touche “Z” de votre clavier ou sur une flèche sur l’écran de votre téléphone. Cette fonctionnalité n’est pas encore prête, mais nous nous en approchons et nous espérons vous la proposer très bientôt. Vous demandez, et nous écoutons !

Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle fonctionnalité de surbrillance et que nous sommes toujours intéressés par vos commentaires ! Faites-le nous savoir – eh bien, vous savez où.