Une nouvelle force de la nature émerge du monde quantique

Des scientifiques de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni ont découvert de nouvelles preuves qu’une force totalement inconnue jusqu’à présent existe apparemment dans la nature.

Cette découverte est l’approfondissement d’une précédente, annoncée en mars dernier par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

Comme expliqué à l’époque, les scientifiques du CERN avaient découvert un comportement inattendu dans une particule quantique appelée quark de fond, également connu sous le nom de quark de beauté, obtenu au Large Hadron Collider (LHC), le plus grand accélérateur de particules au monde.

Selon le modèle standard, les quarks de beauté devraient se décomposer en quantités égales d’électrons et de muons (particules appartenant à la deuxième génération de leptons), lorsqu’ils sont soumis à un processus de désintégration.

Ce que l’expérience LHCb a découvert, cependant, c’est que ce processus produit plus d’électrons que de muons : la désintégration du muon ne se produit qu’à 85 % de la fréquence à laquelle l’électron se désintègre. Il n’y a qu’une chance sur mille que ce résultat soit le produit d’un hasard statistique.

Pour les scientifiques, cela signifie qu’une particule non encore découverte, qu’ils ont appelé leptoquark, influence le processus de désintégration et favorise la production de ces électrons supplémentaires, ce qui, s’il était confirmé, ouvrirait une fissure majeure dans le modèle standard de la physique des particules.

Tour de visMaintenant, de nouvelles mesures effectuées par des physiciens du laboratoire Cavendish de l’Université de Cambridge ont trouvé des effets similaires, suggérant qu’il existe vraiment une force cachée dans la nature, selon un communiqué.

L’équipe de Cambridge a examiné deux nouvelles désintégrations de quarks beauté de la même famille que celle utilisée dans le résultat de mars.

L’équipe a découvert le même effet, mais avec une différence : les désintégrations du muon ne se sont produites qu’à environ 70 % de la fréquence à laquelle l’électron se désintègre.

Cela signifie que, dans cette recherche, il y a un peu plus de 2% de chances que le résultat soit dû à une bizarrerie statistique dans les données, et non à une force mystérieuse.

Nouveau défi au modèle standardLe modèle standard est le Saint Graal de la physique des particules, la branche de la physique qui étudie les composants élémentaires de la matière et leurs interactions.

Il est si solide qu’il a passé tous les tests expérimentaux auxquels il a été soumis, mais il n’explique pas quelque chose d’aussi important que la quatrième force fondamentale, la gravité.

Il ne peut pas non plus expliquer comment la matière est née après le Big Bang, ni décrire la matière noire, omniprésente dans l’univers.

Pour cette raison, les physiciens recherchent depuis longtemps des indices d’une physique encore inconnue qui doit exister au-delà du Modèle Standard, et qui expliqueraient certains de ces mystères, notamment la gravité quantique théorique, qui finirait par épouser les autres forces fondamentales et la relativité générale. .

L’un des meilleurs moyens de rechercher de nouvelles particules et forces est d’étudier les particules connues sous le nom de quarks de beauté – ce sont des cousins ​​exotiques des quarks up et down qui forment le noyau de chaque atome, expliquent les chercheurs de Cambridge.

Bien que les quarks de beauté n’existent pas naturellement en grand nombre, le Large Hadron Collider en produit des milliards chaque année, qui sont enregistrés par un détecteur spécialement conçu appelé LHCb.

Deux expériences cohérentesLa façon dont les quarks de beauté se désintègrent peut être influencée par l’existence de forces ou de particules non découvertes, et c’est certainement ce qui se passe, suggèrent les deux expériences, au mépris du Modèle Standard.

« Le fait que nous ayons vu le même effet que nos collègues en mars augmente certainement les chances que nous soyons sur le point de découvrir quelque chose de nouveau », explique l’un des chercheurs, Harry Cliff. Il ajoute : « C’est génial d’apporter un peu plus de lumière sur ce puzzle. »

Bien qu’aucun des deux résultats ne soit encore concluant, ils ajoutent tous deux une preuve supplémentaire qu’il existe de nouvelles forces fondamentales dans l’univers qui attendent d’être découvertes.

« L’excitation au Grand collisionneur de hadrons augmente au moment où le détecteur amélioré LHCb est sur le point de s’allumer et que davantage de données sont collectées qui fourniront les statistiques nécessaires pour affirmer ou réfuter une découverte importante », conclut Val Gibson du Laboratoire Cavendish, commentant les nouveaux résultats.

RéférenceTests d’universalité des leptons utilisant B0 → K0S & ell; + & ell; – et B + → K ∗ + & ell; + & ell; – désintégrations. Collaboration LHCb. ou arXiv : 2110.09501v2 [hep-ex]

Photo du haut : le jeune superamas stellaire massif de la Voie lactée Westerlund 2 et la nébuleuse qui est une pépinière d’étoiles Gum 29. Crédit : Zolt Levay. Flickr.

Le détecteur de particules LHCb. Crédit : Maximilien Brice, CERN.