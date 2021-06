Une nouvelle franchise d’horreur est en préparation et tous les détails sont prometteurs | Divertissement

Une nouvelle saga de films d’horreur centrée sur l’histoire de Madame LaLaurie est en cours avec les scénaristes de The Warren File et le réalisateur de Spiral: Saw.

Une nouvelle franchise de films d’horreur est en développement par Chad et Carey Hayes, auteurs de The Warren File, et Darren lynn bousman, le cinéaste à l’origine de plusieurs films de la franchise Saw ainsi que de son dernier opus Spiral: Saw.

Comme le raconte Deadline, les Hayes et Bousman ont uni leurs forces pour développer une nouvelle saga de films d’horreur axée sur l’histoire vraie du cruel Madame lalaurie. “D’aussi loin que je me souvienne, j’ai été obsédé par le paranormal, et quiconque s’y intéresse connaît la légende du manoir LaLaurie”, a déclaré Darren Lynn Bousman.

Pour ceux qui ne connaissent pas le légende du manoir LaLaurie, tout a commencé le 10 avril 1834, le jour où un incendie s’est déclaré dans le manoir LaLaurie, situé à la Nouvelle-Orléans. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont découvert à leur grand étonnement que Madame LaLaurie avait torturé et assassiné des esclaves noirs. La dame a réussi à s’échapper et n’a jamais été punie pour ses crimes, transformant son manoir au fil des ans en l’une des maisons hantées les plus populaires au monde.

Pour le moment, le casting de cette nouvelle n’est pas connu saga d’horreur, mais sans aucun doute l’option idéale pour y jouer serait Kathy batesL’actrice a déjà joué Madame LaLaurie dans la série American Horror Story : Coven, réalisant une performance plus que brillante.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de studio lié au projet, les scénaristes et le cinéaste ont déjà l’autorisation de tourner dans le manoir LaLaurie lui-même, fermé au public depuis 1932. « Récemment, j’ai pu accéder à la maison et y rester avec les Hayes. . Il n’y a aucun moyen de décrire mes 72 heures entre ces murs. La maison vous consume, son histoire vous paralyse », a commenté le réalisateur. “J’ai hâte de présenter au monde cet endroit incroyable.”

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour le premier film de Madame LaLaurie. Êtes-vous intéressé par cette nouvelle saga d’horreur?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.