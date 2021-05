Une nouvelle fuite confirme le plus gros spoiler de “ Spider-Man: No Way Home ”

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre et pourrait facilement devenir le hit au box-office le plus réussi de la pandémie, surtout maintenant que de nombreuses régions du monde se préparent à un retour à un certain sens de la normalité. Les films de Spider-Man sont généralement des attractions très attendues, en particulier les épisodes liés au plus grand scénario du MCU. No Way Home se trouve être l’une de ces histoires, et elle a la meilleure prémisse possible pour un film de Spider-Man: pour la toute première fois, les gens savent que Peter Parker est Spider-Man. Pire encore, il est encadré et pourrait être considéré comme un fugitif en fuite par de nombreuses personnes après les événements de Loin de chez soi.

Cette intrigue à elle seule suffit à transformer Spider-Man 3 en un film incontournable, une histoire que Sony n’a jamais pu raconter auparavant. Mais cela devient encore mieux si une certaine fuite de Spider-Man 3 est précise. Spider-Man 3 a une énorme surprise pour les fans qui garantit que tout le monde parlera du film une fois qu’il sortira. Le problème avec cette surprise, que Sony et Marvel tentent désespérément de cacher, c’est que le mystère a déjà été gâté. La plupart des gens connaissent le plus gros spoiler No Way Home à ce jour. Et une nouvelle fuite indique en outre que No Way Home sera en effet la première histoire de Spiderverse en direct de Sony et une aventure massive liée au multivers pour Marvel. Les spoilers suivent ci-dessous, mais ce sont probablement des spoilers que vous avez déjà vus plusieurs fois si vous êtes un fan de films Marvel.

Continuer la lecture…

