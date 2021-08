Une nouvelle fuite confirme que Kang est le méchant d’Avengers 5

À peine deux ans se sont écoulés depuis que les Avengers ont fait équipe pour la dernière fois dans l’un des plus grands films de super-héros que le cinéma ait connus à ce jour. Cependant, Marvel Studios n’a pas perdu de temps et a déjà commencé à construire ce que sera l’avenir de ses personnages après le tournant important qu’a été Endgame.

Selon des informateurs du média We Got This Covered, la société a déjà préparé ce que sera l’intrigue du cinquième volet de Avengers et comment les événements des phases 4 et 5 se dérouleront jusqu’à ce qu’il l’atteigne. Un chemin complexe dans lequel, comme prévu, Kang le Conquérant aura un poids fondamental.

À la fin de la première saison de Loki, le dieu de la tromperie et Sylvie ont rencontré The One Who Remains, interprété par Jonathan Majors, l’être derrière l’Agence de la variation temporelle. Il révèle aux protagonistes que son empressement à maintenir la Chronologie Sacrée est inspiré par le fait que, si des Univers alternatifs apparaissent, d’autres versions plus perverses de lui-même pourraient tenter de conquérir le reste des réalités.

Bien que Celui qui reste ne le dise pas explicitement, il fait clairement référence à Kang le Conquérant. Dans la dernière partie du chapitre, Sylvie décide de faire passer sa vengeance avant la sécurité de l’Univers, tuant Celui qui reste et provoquant le déclenchement du Multivers. Lorsque Loki arrive à l’AVT, il peut voir avec horreur comment les statues des Gardiens du Temps ont été supplantées par celle du méchant infâme du futur.

Avec le Multivers sur la table, les dernières informations confirment que Kang déclenchera une guerre multiversale qui atteindra son exposant maximum dans Avengers 5, où le groupe de super-héros affrontera le méchant joué par Jonathan Majors.

Cependant, le film n’arrivera pas pendant la phase 4, une période au cours de laquelle Kang en profitera pour établir les bases de son plan complexe et malveillant. Les médias ont souligné que pendant ce temps, le personnage de Majors recrutera les ennemis les plus inattendus de tout le Multivers pour mettre les protagonistes en échec.

Bien que la première apparition confirmée de l’ennemi qui aspire à succéder à Thanos en tant qu’antagoniste principal du MCU sera dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania, qui arrivera en février 2023, tout indique qu’il pourrait faire une précédente apparition. dans certains des films que Marvel a en attente de sortie, comme cela s’est produit avec Mad Titan.

Tant dans Spider-Man : No Way Home, qui arrivera en décembre prochain, que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prévu pour mars 2022, le Multivers aura une importance fondamentale en comptant ce dernier même avec la présence de Tom Hiddleston incarnant Loki. . C’est pourquoi il n’est pas du tout déraisonnable de penser que Majors pourrait apparaître avant le troisième volet des aventures de Scott Lang.

Source : Cependant