Une nouvelle fuite détaille les smartphones pliables les plus excitants de Samsung à ce jour – .

Samsung fait les choses différemment en ce qui concerne les nouvelles versions de smartphones phares. Les modèles Galaxy S21 lancés début 2021 ne seront pas suivis d’une série Note correspondante. La pénurie actuelle de puces a servi de prétexte pratique pour annuler le rafraîchissement des notes cette année. C’est un mouvement que nous avons vu venir au cours des dernières années, car la note avait perdu son identité. Le Note n’est plus le plus gros téléphone que vous puissiez acheter puisque tous les smartphones sont dotés d’écrans bord à bord massifs. La seule caractéristique de signature restante de la série Note s’estompe également, car Samsung a commencé à ajouter la prise en charge du S Pen à d’autres téléphones, y compris le Galaxy S21 Ultra.

Les téléphones pliables comme le Fold 3 et le Flip 3 sont la meilleure option pour remplacer le Note, avec un accent particulier sur le premier. Les téléphones Fold offrent aux acheteurs un écran pliable semblable à une tablette, et le Fold 3 obtient son propre stylet. Samsung devrait dévoiler les nouveaux pliables début août et commencer à les vendre quelques semaines plus tard. Maintenant, un nouveau rapport indique que Samsung a de grands projets pour les pliables de cette année, et cela pourrait être une excellente nouvelle pour les acheteurs à la recherche de téléphones pliables plus abordables de la société coréenne.

Le leaker bien connu Jon Prosser a récemment déclaré que Samsung prévoyait de sortir les Fold 3 et Flip 3 le 27 août, avec un autre initié affirmant que les deux combinés pourraient être dévoilés lors d’un événement de lancement le 3 août que Samsung n’a pas encore annoncé.

Prosser est de retour avec un nouveau rapport FrontPageTech qui indique que Samsung a commencé à fabriquer les nouveaux combinés Fold and Flip il y a quelques jours. Ce n’est pas un détail surprenant pour quiconque suit l’industrie. Ce qui est intéressant dans le rapport de Prosser, c’est un détail sur les volumes de téléphones pliables que Samsung fabriquerait.

Le leaker affirme que Samsung a ordonné que la production atteigne 50 000 à 70 000 unités par jour pour chaque appareil. Avec moins de 50 jours avant la rumeur de l’événement du 3 août, Samsung pourrait avoir jusqu’à 3,5 millions d’unités Fold 3 prêtes au moment de la sortie du téléphone, et le même nombre d’unités Flip 3.

Samsung chercherait à produire en masse 7 millions d’unités combinées pour ces appareils, ce qui ne semble pas beaucoup au début. Apple, par exemple, vend plus d’iPhones que lors de son premier week-end, lorsque de nouveaux modèles sont sortis. Ce qui est différent cette année, c’est que Samsung souhaite augmenter considérablement les ventes d’appareils pliables, qui ne se sont pas vendus en grand nombre par le passé.

L’année dernière, Samsung a produit en masse 1 à 2 millions d’unités combinées de combinés Fold 2 et Flip. Il y a quelques jours, la boutique en ligne américaine de Samsung a informé les utilisateurs que le Fold était en rupture de stock. Samsung atteindre cet objectif de 7 millions de ventes pour les combinés Fold 3 et Flip 3 cette année serait une énorme victoire pour le géant coréen. Le Fold 3 et le Flip 3 devraient être plus chers que les smartphones traditionnels, ils pourraient donc générer plus de revenus que le Note 21, désormais annulé. Un tel succès pourrait convaincre Samsung de sauter à nouveau la série Note l’année prochaine.

Les téléphones pliables Samsung peuvent avoir des prix supérieurs, mais Samsung ne peut pas augmenter considérablement les ventes à moins qu’il ne soit prêt à baisser le prix d’entrée. Et il se trouve que divers rapports affirment que les nouveaux combinés pourraient être moins chers. Le Fold 3 pourrait coûter environ 1 500 $ au lieu de 2 000 $, tandis que le Flip 3 pourrait commencer à environ 1 000 $ au lieu de 1 400 $. Ce rapport sur le volume de ventes prévu par Samsung pour ses pliables 2021 semble soutenir davantage l’idée que le Fold 3 sera beaucoup moins cher que ses prédécesseurs.

Samsung a testé divers programmes pour rendre ses téléphones pliables plus abordables cette année, comme l’augmentation de la période d’essai et le lancement de plans d’abonnement téléphonique. Samsung devrait également ajouter du crédit ou des accessoires gratuits aux acheteurs qui précommandent les téléphones pliables avant leur sortie.

