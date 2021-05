Une nouvelle fuite d’iPhone 13 pourrait révéler une grosse mise à niveau de l’appareil photo pour les quatre modèles – .

La mi-avril a apporté un flux constant de fuites de conception sur l’iPhone 13 provenant de sources qui avaient accès à de prétendus schémas, y compris des maquettes imprimées en 3D basées sur ces conceptions. Les quatre modèles d’iPhone 13 non confirmés ont fui en quelques jours, donnant la même image globale: les nouveaux iPhones ressembleront à leurs prédécesseurs. Nous parlons du même design à écran plat et à bords plats que la série iPhone 12 a introduit. Mais tous les modèles d’iPhone 13 présenteront quelques changements notables. Le combiné de l’iPhone 13 sera légèrement plus épais et comportera des modules de caméra arrière agrandis et des caméras plus épaisses. Plusieurs rapports ont également indiqué que l’encoche de l’iPhone 13 serait plus petite que celle de la série iPhone 12.

Les mini-fuites de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 ont également indiqué qu’Apple prévoyait de réorganiser les caméras arrière, passant d’un placement vertical à une disposition en diagonale pour les modèles non Pro. Cela a suscité des spéculations à l’époque selon lesquelles Apple aurait peut-être une bonne raison de repenser l’apparence de la caméra arrière. Il ne s’agit pas de cosmétiques mais plutôt d’améliorer les fonctionnalités tout en gérant les contraintes d’espace.

En plus de tout cela, on disait déjà que l’iPhone 13 bénéficierait d’une mise à niveau importante de l’appareil photo cette année, et la refonte a pris en charge cette notion. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et une fuite potentielle de la chaîne d’approvisionnement renforce encore ces rumeurs.

Le blog taïwanais Digitimes a déjà rédigé plusieurs rapports sur les prétendus mouvements d’Apple en Asie liés à la fabrication de l’iPhone 13. L’une des dernières rumeurs dit que les iPhones sont sur le point de battre les combinés Android en ce qui concerne la demande de VCM.

iPhone 13 mini simulé dans des rendus 3D. Source de l’image: SvetApple

VCM est l’abréviation de moteur à bobine mobile, le rapport indiquant que les expéditions de VCM devraient commencer à se ramasser à la fin du mois de juin et dépasser les Androïdes d’ici juillet. Le rapport mentionne également la mise à niveau clé de la caméra qui est censée arriver à tous les modèles d’iPhone 13 pour nécessiter ces nouveaux VCM. Selon les sources du blog, la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur (OIS) qui était une exclusivité iPhone 12 Pro Max l’année dernière sera un ajout clé à tous les nouveaux modèles d’iPhone 13 en 2021.

Les fabricants de VCM livrent principalement des livraisons pour les téléphones Android au premier semestre de l’année, mais ces livraisons devraient être dépassées par celles des iPhones au second semestre, étant donné que tous les nouveaux iPhones seront dotés du capteur OIS (stabilisation optique de l’image). ), ont déclaré les sources, ajoutant que les fabricants avaient été invités à augmenter la capacité de 30 à 40% pour répondre à la forte demande d’iPhones. Actuellement, seul l’iPhone 12 Pro Max adopte la technologie OIS à déplacement de capteur, et la demande de VCM pour prendre en charge la fonction augmentera de 3 à 4 fois une fois que tous les nouveaux iPhones auront incorporé cette capacité, selon les sources.

Les caméras OIS à déplacement de capteur sont beaucoup plus grandes que les caméras ordinaires, c’est pourquoi la caméra principale de l’iPhone 12 Pro Max – celle qui comporte l’OIS à décalage de capteur – est placée en bas dans le module arrière à triple objectif, comme illustré ci-dessous.

L’image aux rayons X montre les trois caméras arrière de l’iPhone 12 Pro Max: téléobjectif (en haut à gauche), ultra grand angle (à droite) et grand angle (en bas à gauche). L’objectif large est doté de la technologie OIS à déplacement de capteur. Source de l’image: iFixit

Les fuites de conception précédentes suggéraient qu’Apple pourrait opter pour une conception de caméra diagonale sur l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 pour faire de la place pour les composants de caméra OIS à déplacement de capteur plus grands. Cette nouvelle fuite semble réaffirmer cette notion. Digitimes ne dit rien sur les changements de conception de l’appareil photo de l’iPhone 13, mais le rapport semble corroborer les rumeurs précédentes selon lesquelles tous les téléphones iPhone 13 présenteront la même technologie OIS avancée que l’iPhone 12 Pro Max. Cela dit, Digitimes n’est pas toujours précis lorsqu’il s’agit de prédire les projets d’Apple pour les nouveaux iPhones.

Le clip suivant revisite le segment de la caméra iPhone 12 Pro Max d’Apple de l’événement iPhone 12 d’octobre dernier:

