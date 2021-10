Une nouvelle fuite indique que le MacBook Air devrait subir la plus grande mise à niveau jamais réalisée en 2022

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’un nouveau MacBook Air (2022) présentera le plus grand changement de conception depuis 2010 et une nouvelle puce de silicium M2 Apple.

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman dit qu’Apple en a terminé avec les événements pour 2021 après l’événement iPhone 13 en septembre et l’événement de lundi, qui a vu la sortie du nouveau MacBook Pro (2021) et des puces de silicium M1 Pro et M1 Max Apple, ainsi que les AirPod 3.

Gurman dit qu’un nouveau MacBook Air arrivera dans environ six à huit mois et comportera la puce de silicium M2 Apple. Cela devrait être la prochaine génération après le M1, plutôt qu’une version plus robuste de la puce actuelle.

Il a également souligné un nouvel iMac plus grand, un nouveau Mac mini et même un nouvel iPhone SE, ainsi qu’un nouvel iPad Pro en route l’année prochaine.

Un rapport publié cette semaine a de nouveau affirmé que le MacBook Air de l’année prochaine remplacerait le MacBook Air par M1 par un nouvel écran mini-LED et une webcam 1080p. A partir de vendredi :

De nouvelles informations ont été obtenues par DylanDKT sur Twitter. Les antécédents de Dylan ne sont pas étendus mais très précis, ayant déjà divulgué les plans d’Apple pour annoncer un nouvel iMac avec M1 plus tôt cette année, et des détails sur l’iPhone 13. Maintenant, Dylan dit que le MacBook Air 2022 sortira au milieu de l’année. Après le lancement du nouveau MacBook Pro, le dernier meilleur MacBook d’Apple, Dylan a déclaré que plusieurs fonctionnalités, notamment MagSafe et une webcam 1080p, seraient transférées à l’ordinateur portable plus fin, plus léger et plus mobile. Les autres caractéristiques incluent USB-C et un adaptateur secteur 30 W, ainsi qu’un manque de ventilateurs par rapport au MacBook Air actuel avec M1. Dylan affirme que le nouveau design sera similaire au MacBook Pro, mais plus fin et plus léger avec la prise en charge de plusieurs écrans externes.

Jusque-là, le nouveau MacBook Pro d’Apple (2021) est le meilleur MacBook que l’entreprise puisse offrir.

