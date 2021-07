Une nouvelle fuite laisse entendre que Netflix pourrait faire équipe avec PlayStation pour les jeux

Lors de son dernier appel aux résultats trimestriels, Netflix a officiellement confirmé son intention de mettre des jeux vidéo à son service. Les rumeurs sur la création de jeux par Netflix ont commencé à se répandre plus tôt ce mois-ci après que Bloomberg a annoncé que la société avait embauché l’ancien dirigeant d’EA et de Facebook, Mike Verdu, pour être le vice-président du développement de jeux. Netflix a finalement confirmé ce rapport, puis a révélé qu’il commencerait bientôt à développer des jeux mobiles pour les abonnés. Les plans à long terme de Netflix ne sont pas vraiment clairs, mais une nouvelle fuite suggère qu’il pourrait s’agir de faire équipe avec PlayStation.

Au moment de l’annonce de Netflix, le mineur de données Steve Moser a sauté dans l’application à la recherche d’indices. Selon Moser, la fonction de jeu utilise le nom de code « Shark », représenté par l’image dans le tweet ci-dessous. Il y a aussi un logo “Netflix Game” caché dans l’application :

Ah, le fond d’image blanc de Twitter me mord à nouveau. Voici le logo “N Game”. $NFLX pic.twitter.com/7STZYQ6I7m – Steve Moser (@SteveMoser) 15 juillet 2021

Ce sont des découvertes intéressantes, mais il y a plus. Moser a également trouvé des images des contrôleurs DualSense de la PS5 et du jeu exclusif PlayStation Ghost of Tsushima. Pour le moment, il n’y a aucune explication évidente pour laquelle ces images se cacheraient dans l’application Netflix.

Netflix et PlayStation font équipe

Il y a des raisons de croire qu’un partenariat Netflix-PlayStation pourrait être dans les cartes. En avril, Netflix a signé un accord de cinq ans qui accorde au service de streaming des droits exclusifs sur les films Sony après leur sortie des cinémas et de la VOD. Cela inclut les films à venir tels que Uncharted, Morbius et la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Sony et Netflix vont déjà travailler ensemble pour les années à venir. Pourquoi ne pas étendre ce partenariat aux jeux ?

Une chose que nous savons, c’est que l’initiative de jeu de Netflix ne sera pas séparée de son service de streaming. “Nous sommes une entreprise à un seul produit”, a déclaré le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, dans une séance de questions-réponses cette semaine. Lorsque les jeux arriveront, ils feront partie intégrante de votre abonnement. Et bien que les jeux mobiles soient au premier plan, la société a clairement indiqué que chaque appareil prenant en charge le service pourrait éventuellement proposer des jeux, notamment des consoles de jeux telles que la PS5 et la Xbox Series X.

