Une nouvelle fuite montre la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung sous tous les angles

Nous avons récemment eu notre premier aperçu de la Galaxy Watch 4 Classic, qui serait la suite de la meilleure montre connectée Android de Samsung. La prochaine smartwatch a de nouveau fui dans des rendus à 360 degrés, grâce au toujours fiable Evan Blass.

Galaxy Watch4 Classique pic.twitter.com/RDI6cq4ToR – Evan Blass (@evleaks) 4 juillet 2021

Bien que les rendus à 360 degrés ne révèlent rien de nouveau, ils nous donnent une meilleure idée du design de la prochaine smartwatch. Selon la fuite, la Galaxy Watch 4 Classic aura un écran circulaire avec une lunette tournante et deux boutons sur le côté droit. Il sera disponible en trois couleurs au lancement : blanc, noir et gris.

La Galaxy Watch 4 Classic serait disponible en trois tailles : 42 mm, 44 mm et 46 mm. En plus d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, il peut également porter une certification MIL-STD-810G.

La smartwatch devrait commencer à environ 470 € en Europe pour la version 42 mm. La Galaxy Watch 4 standard de Samsung, en revanche, sera légèrement plus abordable avec un prix de départ d’environ 350 €.

La Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Classic devraient être dévoilées lors du prochain événement Unpacked de Samsung début août. En plus des nouvelles montres alimentées par Wear OS, la société devrait également lancer le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Buds 2 lors du même événement.

