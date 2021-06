Une nouvelle fuite montre le Samsung Galaxy S21 FE de tous les côtés

Si vous vous en souvenez, Samsung a lancé six coloris du Galaxy S20 FE l’année dernière : vert, bleu, rose, rouge, orange et blanc. Avec cinq couleurs connues pour le Samsung Galaxy S21 FE – violet, gris, bleu, blanc et vert – il est possible que nous n’ayons pas encore vu une autre couleur.

Nous n’avons toujours pas de date de lancement pour le téléphone, malheureusement. Des fuites comme celles-ci, cependant, suggèrent généralement qu’une date de sortie n’est pas trop éloignée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant une fois que nous aurons plus de rumeurs ou une solide confirmation de Samsung !