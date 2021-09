Une nouvelle fuite pourrait enfin révéler les prix de l’iPhone 13 d’Apple

L’événement spécial annuel d’Apple sur l’iPhone a désormais une place officielle dans le calendrier. Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé que son événement iPhone 13 très attendu aura lieu le mardi 14 septembre. Et même si l’événement verra Apple présenter les AirPods 3 et une toute nouvelle Apple Watch, il est indéniable que l’iPhone 13 sera l’attraction vedette. Et avec l’événement dans moins d’une semaine, de nouveaux détails concernant la tarification de l’iPhone 13 ont été révélés.

Prix ​​de l’iPhone 13

L’époque où il fallait payer 199 $ pour un tout nouvel iPhone subventionné haut de gamme est malheureusement révolue depuis longtemps. Pourtant, Apple a récemment fait un travail solide en proposant des modèles d’iPhone dans une gamme de prix.

Avec la gamme iPhone 13 d’Apple, le leaker Max Weinbach a récemment affirmé que nous n’allions pas voir d’augmentation de prix importante. En fait, Weinbach prévoit que les prix de la gamme iPhone 13 d’Apple resteront les mêmes.

Si Weinbach – qui a publié des rumeurs Apple précises dans le passé – dispose d’informations crédibles, la matrice de prix de l’iPhone 13 ressemblera probablement beaucoup à ceci :

iPhone 13 mini avec un écran de 5,3 pouces – 699 $ iPhone 13 avec un écran de 6,1 pouces – 799 $ iPhone 13 Pro avec un écran de 6,1 pouces – 999 $ iPhone 13 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces – 1099 $

Notez que le prix de l’iPhone ci-dessus n’inclut pas les augmentations pour le stockage supplémentaire. Notez que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 sont livrés avec 64 Go de stockage pour commencer. Les modèles iPhone 12 Pro, quant à eux, sont livrés avec 128 Go de stockage pour commencer. On ne sait pas encore si Apple maintiendra ces niveaux de stockage. Pendant ce temps, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait sortir un modèle d’iPhone 13 Pro avec une option de stockage de 1 To.

Cela dit, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la gamme iPhone 13 pourrait être un peu plus chère en raison de la pénurie mondiale de puces.

Fonctionnalités de l’iPhone 13

Bien qu’il soit facile de devenir un peu insensible aux nouvelles mises à niveau de l’iPhone année après année, l’iPhone 13 s’annonce comme une mise à niveau intéressante. Pour commencer, les modèles Pro seraient livrés avec des écrans ProMotion 120 Hz. Cela permettra un défilement plus fluide et une meilleure réactivité.

De plus, l’encoche de l’iPhone 13 sera nettement plus petite que celle de l’iPhone 12. Alors que la largeur de l’encoche de l’iPhone 12 est de 34,83 ​​mm, l’encoche de l’iPhone 13 aura une largeur de 26,8 mm.

De plus, l’iPhone 13 sera doté d’un tout nouveau processeur A15, d’une durée de vie de la batterie améliorée, de meilleures performances de l’appareil photo à tous les niveaux et des performances d’identification de visage améliorées.

Nous avons également vu des rapports pointant vers l’iPhone 13 doté d’un affichage Always-On, similaire d’une manière à l’Apple Watch.

À ce stade, Weinbach a déclaré il y a quelques mois que «la conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué». Plus précisément, les seuls éléments visibles lorsque l’écran est éteint seront l’horloge, la charge de la batterie et les notifications entrantes.

Les rumeurs sur l’iPhone 14 sont déjà là

Dans une tournure inattendue, cette semaine a vu une rumeur sauvage sur l’iPhone 14 sortir de nulle part. Au cas où vous l’auriez manqué, le célèbre leaker Jon Prosser a indiqué que l’iPhone 14 sera doté d’un design sans encoche et d’une caméra frontale perforée. Certes, il est bien trop tôt pour prendre ce rapport avec quelque sérieux que ce soit. Pourtant, nous savons qu’Apple essaie d’éliminer complètement l’encoche. En d’autres termes, Prosser, qui a eu des rumeurs exactes sur l’iPhone dans le passé, pourrait être sur quelque chose.