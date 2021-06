Une nouvelle fuite pourrait faire allusion à la date de sortie des AirPods 3 d’Apple – .

Plusieurs rapports récents ont indiqué qu’Apple prévoyait de rafraîchir ses écouteurs AirPods et AirPods Pro avec de nouveaux modèles cette année, souvent appelés AirPods 3 et AirPods Pro 2. Mais les rumeurs sur les AirPods n’ont pas toujours été synchronisées. Certains ont indiqué que le lancement était imminent, comme les histoires qui montraient des images de contrefaçons d’AirPods 3 trouvées en Chine. Ces faux AirPods 3 ressemblaient exactement aux descriptions que nous avons vues dans les rumeurs et les fuites – Apple utiliserait soi-disant la conception AirPods Pro pour son nouveau modèle d’AirPods d’entrée de gamme. Mais d’autres rapports ont indiqué que les AirPods 3 pourraient mettre plus de temps à arriver dans les magasins.

Maintenant, une nouvelle fuite de la chaîne d’approvisionnement en provenance d’Asie indique que certains des fabricants de composants connus pour livrer des pièces pour divers produits Apple ont commencé à fabriquer de nouvelles pièces pour les prochains AirPod 3 d’Apple.

La nouvelle fuite provient de la source habituelle de rapports sur la chaîne d’approvisionnement d’Asie, Digitimes, qui est étroitement liée au fournisseur d’Apple. Le blog technique n’est pas toujours précis dans ses rapports, mais il produit de nombreuses histoires qui fournissent des informations précises sur les plans de lancement de produits d’Apple pour l’année.

« Des fournisseurs tels que Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding et AT&S ont tous lancé leurs expéditions de substrats BT pour les produits Apple de nouvelle génération, notamment l’Apple Watch, les AirPod et l’iPhone, qui adoptent tous des modules SiP, », a déclaré Digitimes.

Le rapport n’offre pas d’informations plus spécifiques sur les nouveaux modèles d’AirPods, et Apple devrait évidemment actualiser tous les produits mentionnés dans cette citation. La série iPhone 13 devrait être lancée en septembre aux côtés de l’Apple Watch Series 7. Les AirPods 3 et AirPods Pro 2 semblent également être des actualisations de produits garanties, compte tenu des diverses rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent cette année.

Cette nouvelle de Digitimes pourrait indiquer que les nouveaux modèles d’AirPods d’Apple seront lancés en même temps que les autres produits mentionnés dans le rapport, ce qui signifierait à la fois un lancement et une sortie en septembre. Un rapport récent indique que le nouvel iPhone 13 d’Apple et d’autres nouveaux produits sortiront le 24 septembre de cette année, ce qui est un choix évident car il correspond exactement au calendrier de sortie typique d’Apple chaque année.

Les AirPods 3 d’Apple devraient présenter le même design que les AirPods Pro de génération actuelle, y compris la tige plus petite et le boîtier de charge plus grand. Mais ils ne prendront pas en charge la suppression active du bruit comme le modèle Pro. Les AirPods Pro 2 sont censés perdre complètement la tige, certains rapports indiquant qu’ils seront similaires aux Beats Studio Buds récemment lancés. Les nouveaux AirPods Pro 2 devraient également recevoir des capteurs de mouvement mis à jour qui rendront possible le suivi de la condition physique. Apple a laissé entendre il y a quelques jours qu’il pourrait utiliser des AirPod en combinaison avec Apple Watch et iPhone pour des fonctionnalités avancées de suivi de la santé. Ces différences devraient permettre à Apple de continuer à vendre les nouveaux AirPod à ses prix actuels. Les AirPods Pro 2 seront l’offre la plus chère des deux, bien que les détails des prix n’aient pas été divulgués.

Il n’est pas clair pour le moment si l’un des modèles d’AirPod existants restera dans la gamme après le lancement par Apple des produits de nouvelle génération. La gamme actuelle comprend les AirPods à 159 $ avec étui de chargement filaire, les AirPods à 199 $ avec étui de chargement sans fil et les AirPods Pro à 249 $. Ils sont souvent à prix réduit en ligne, la vente Prime Day d’Amazon ayant proposé d’excellentes offres AirPod plus tôt cette semaine. Tous les modèles d’AirPod d’Apple étaient encore en promotion sur Amazon au moment de la rédaction de cet article.

