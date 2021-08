Une nouvelle fuite pourrait montrer l’iPhone 13 Pro d’Apple dans une nouvelle couleur époustouflante

Alors que septembre approche à grands pas, nous ne sommes qu’à quelques semaines du dévoilement de l’iPhone 13 d’Apple. Apple n’a pas encore publié d’invitations officielles, mais un événement au cours de la première moitié de septembre est probable.

Malgré les efforts d’Apple pour garder les rumeurs sur l’iPhone 13 à distance, nous n’avons pas manqué de fuites ces derniers mois. Ceci, bien sûr, n’est guère une surprise. La chaîne d’approvisionnement d’Apple est si vaste et comprend tellement de partenaires qu’il est pratiquement impossible pour Apple d’empêcher les rumeurs de fuite sur l’iPhone 13 dans les semaines et les mois précédant le dévoilement d’un grand produit.

Une toute nouvelle couleur iPhone

Le mois dernier, une rumeur a jailli indiquant que la gamme d’iPhone 13 d’Apple serait disponible en quatre couleurs distinctes : noir, argent, or rose et or coucher de soleil. Notez qu’une rumeur précédente faisant référence à un modèle d’iPhone 13 orange est probablement la même que Sunset Gold. De plus, une rumeur précédente faisant référence à une option de couleur rose rose est probablement la même que l’or rose susmentionné.

Cela dit, l’utilisateur de Twitter Majin Bu a publié ce week-end des photos de ce qui semble être un iPhone 13 avec une teinte Deep Purple. Bu appelle la couleur Rose Gold même si elle est clairement différente des produits Rose Gold Apple existants.

Source de l’image : Twitter

Les commentateurs sur Twitter ont souligné que les images ici représentent un modèle d’iPhone 13 Pro en raison de la plus grande bosse de l’appareil photo.

Dans l’ensemble, il sera intéressant de voir dans quelles couleurs l’iPhone 13 est disponible. Ces dernières années, Apple a définitivement davantage expérimenté de nouvelles options de couleurs, ce qui est certainement le bienvenu. Avec l’iPhone 11 Pro, si vous vous en souvenez, il y avait une option Midnight-Green très élégante. Avec l’iPhone 12, Apple a remplacé Midnight Green par Pacific Blue.

L’iPhone de nouvelle génération aura une encoche plus petite

L’une des rumeurs les plus intrigantes de l’iPhone 13 est que l’encoche sera nettement plus petite. Alors que l’encoche de l’iPhone 12 mesure 34,8 mm de long, l’encoche de l’iPhone 13 ne mesurerait que 26,8 mm. De plus, la nouvelle encoche sera légèrement plus haute et mesurera 5,35 mm contre 5,3 mm.

Une maquette factice de l’iPhone 13 illustre à quel point l’encoche a été miniaturisée.

Un affichage relooké est en préparation

Les modèles d’iPhone 13 Pro disposeront probablement d’un écran ProMotion 120 Hz. Cela améliorera le défilement et la réactivité. Il existe également des rapports selon lesquels l’iPhone 13 sera doté d’un affichage permanent.

“La conception actuelle ressemble fondamentalement à un écran de verrouillage atténué”, a déclaré le leaker Max Weinbach il y a quelques mois. « L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en grisé et seulement temporairement.

La date de sortie de l’iPhone est fixée à septembre

Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, la rumeur veut que chaque modèle d’iPhone 13 soit lancé en septembre. C’est encourageant étant donné que les lancements précédents d’iPhone ont été échelonnés, certains modèles étant lancés jusqu’à deux mois plus tard.