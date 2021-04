Une nouvelle fuite pourrait révéler le calendrier de lancement de l’iPhone 13 d’Apple cette année – .

La pandémie du nouveau coronavirus s’est accompagnée de verrouillages importants dans la plupart des pays touchés par le virus au premier semestre 2020, ce qui a eu un impact sur divers secteurs économiques. Certaines personnes ont perdu leur emploi, d’autres ont été congédiées et d’autres ont pu travailler à domicile. Associés aux interdictions de voyager, les verrouillages ont contribué à des retards de fabrication qui ont obligé les entreprises à retarder le lancement de produits. C’est pourquoi la série iPhone 12 a été dévoilée en octobre de l’année dernière, environ un mois plus tard que prévu. Pour la première fois dans l’histoire du lancement de l’iPhone, Apple a lancé quatre appareils différents pendant l’émission. Mais seuls deux d’entre eux étaient disponibles en octobre, les deux autres étant lancés en novembre.

Apple ne connaîtra pas de retards similaires cette année, indique un nouveau rapport. Des sources proches de la chaîne d’approvisionnement d’Apple affirment que la production des puces de la série A de nouvelle génération commencera beaucoup plus tôt que prévu, ce qui suggère que le lancement de l’iPhone 13 pourrait revenir au calendrier normal.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un rapport de Digitimes vu tôt par MacRumors indique que TSMC commencera les expéditions en masse de la puce A15 à la fin du mois de mai, la production démarrant plus tôt que prévu.

Cela ne suffit pas pour confirmer qu’Apple organisera son événement de lancement de l’iPhone 13 en septembre, comme c’était le cas avant la pandémie. Mais un précédent rapport de l’initié bien connu Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple était sur la bonne voie pour sortir les nouveaux iPhones en septembre. Kuo a fait un certain nombre de prédictions précises sur les appareils inédits d’Apple en tirant parti de ses contacts dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement. Digitimes a été moins précis, mais le blog taïwanais rapporte également des informations provenant de chaînes d’approvisionnement asiatiques pour diverses entreprises, y compris Apple.

TSMC fabrique toutes les puces dont Apple a besoin pour ses appareils. L’année dernière, Apple a lancé le premier processeur ARM personnalisé pour Mac, la plate-forme M1 qui repose sur la même technologie 5 nm que l’A14 Bionic à l’intérieur des modèles iPhone 12 et 2020 iPad Air. Apple aura probablement besoin de plus en plus de processeurs à l’avenir, car il transfère tous ses Mac vers des puces de la série M.

Le processeur de l’iPhone 13 devrait être construit sur le même processeur 5 nm que l’A14. Mais l’A15 devrait apporter des améliorations de performances et des gains d’efficacité énergétique, comme pour toutes les nouvelles puces de la série A qui l’ont précédé.

L’iPhone 13 présentera presque le même design que l’iPhone 12, et certaines personnes disent que le combiné sera lancé sous le nom d’iPhone 12s. Le téléphone sera disponible en quatre versions, avec une encoche légèrement plus petite qu’auparavant. D’autres mises à niveau concernent l’écran, car les versions Pro recevront des écrans ProMotion à 120 Hz. Certaines des caméras arrière recevront également diverses mises à jour qui amélioreront les capacités de photographie globales de l’iPhone. Des améliorations de la durée de vie de la batterie sont également attendues pour certains modèles. C’est, du moins, selon les rumeurs actuelles sur la génération iPhone 13.

Top Deal du jour Économisez 10 $ sur un drone avec appareil photo 2K qui est si compact qu’il se plie à la taille d’un smartphone! Prix ​​courant: 79,99 $ Prix: 69,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.