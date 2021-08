Une nouvelle fuite prétend que le Google Pixel 5a arrivera ce mois-ci pour seulement 449 $

Plus tôt dans la semaine, nous avons eu notre premier aperçu officiel des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. À la fin de la semaine, le leaker Jon Prosser a révélé plus d’informations sur le prochain Pixel 5a.

Selon une source anonyme, le Pixel 5a comportera un écran de 6,4 pouces, une batterie de 4 650 mAh et sera au prix de 449 $.

Le Qualcomm Snapdragon 765G alimenterait l’appareil, ainsi que 6 Go de RAM. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le Pixel 5a sera probablement un smartphone de niveau inférieur. De plus, Google a confirmé que sa prochaine puce Tensor fera ses débuts dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, sans aucune mention du Pixel 5a.

Comme Google l’a plus ou moins confirmé plus tôt cette année, le Pixel 5a arrivera sur au moins deux marchés – les États-Unis et le Japon. De plus, il semble que cela n’arrivera dans aucun magasin à grande surface, car Prosser prétend qu’il ne sera disponible qu’à l’achat en ligne et dans le propre magasin physique de Google. Et en ce qui concerne la date de lancement, Prosser dit que le Pixel 5a sortira le 26 août.

Parmi les autres caractéristiques “confirmées” du prochain Pixel, citons une prise casque 3,5 mm, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière IP67. En ce qui concerne l’appareil photo, Prosser déclare que l’appareil conservera le même système d’appareil photo que le Google Pixel 5. Si cela est vrai, cela signifie que nous aurons un appareil photo principal principal de 12,2 MP avec stabilisation optique de l’image et un objectif ultra-large de 16 MP .

Enfin, bien que Prosser n’ait pas révélé si Google utiliserait un panneau OLED avec le Pixel 5a, il a déclaré qu’il offrirait deux taux de rafraîchissement différents – 60 Hz ou 90 Hz. Mais contrairement à la plupart des meilleurs téléphones Android, ce ne sera pas un taux de rafraîchissement variable, et l’utilisateur pourra choisir entre la norme 60 Hz ou la faire passer à 90 Hz forcé.

Il reste à voir si Google fera une sorte d’annonce avant la date de lancement supposée du 26 août. Si c’est le cas, nous ne serons pas surpris s’il ne s’agit que d’un simple article de blog, mais cela ne serait pas aussi choquant s’il “apparaît” simplement sur la boutique en ligne de Google.

