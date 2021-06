Une nouvelle fuite prétend que l’iPhone 13 Pro bénéficiera d’une énorme mise à niveau de stockage – .

La conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple commence lundi, et bien que nous ne verrons aucun nouveau modèle d’iPhone lors de l’événement, Internet a fait un très bon travail en gâchant tout ce que nous attendons d’Apple pour cet automne. Des rumeurs et des fuites sur l’iPhone 13 sont apparues avec une régularité croissante ces dernières semaines, et dans une note aux investisseurs cette semaine, l’analyste de Wedbush Daniel Ives a corroboré une grande partie de ce que nous avons entendu.

Dans sa note, Ives a déclaré que ses collègues et lui avaient « rehaussé la confiance » que la série iPhone 13 sera la première à offrir 1 To de stockage. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max dépassent tous deux 512 Go de stockage, mais Apple doublera apparemment la capacité de stockage de l’iPhone 13 Pro. De plus, Ives s’attend à ce que les quatre modèles d’iPhone 13 soient également dotés du LiDAR.

Wedbush a déjà fait des réclamations sur les options de stockage de 1 To et le LiDAR sur toute la gamme de produits, mais le fait qu’Ives double montre clairement que l’analyste de la société d’investissement n’a encore rien entendu qui puisse influencer son opinion sur les plans d’Apple.

En plus de plus de capacités de stockage et de LiDAR, nous avons également entendu dire que les modèles d’iPhone 13 seront dotés de batteries plus grosses que leurs prédécesseurs. Une image divulguée sur Twitter a affirmé que l’iPhone 13 mini comportera une batterie de 2 406 mAh, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro comporteront des batteries de 3 095 mAh et l’iPhone 13 Pro Max comportera une batterie de 4 352 mAh.

En ce qui concerne le design, le changement le plus important que nous nous attendons à voir sur la gamme iPhone 13 est une encoche plus petite. L’encoche n’a pas changé depuis ses débuts sur l’iPhone X en 2017, mais Apple aurait déplacé le haut-parleur de l’écouteur contre la lunette supérieure tout en serrant les capteurs et les caméras dans le boîtier plus près les uns des autres. Ceci, ainsi que des puces VCSEL (laser à émission de surface à cavité verticale) plus petites pour alimenter Face ID, devraient permettre à Apple de réduire l’encoche.

iOS 15 sera sans aucun doute le point culminant de la keynote de la WWDC 2021 la semaine prochaine, mais selon Ives, Apple pourrait également réserver quelques surprises pour la conférence :

Sur le plan matériel, nous nous attendons à quelques surprises lors de l’événement, notamment une nouvelle version du MacBook Pro (écrans 14 pouces et 16 pouces pilotés par la puce M1) et des allusions aux initiatives à venir avec quelques miettes de pain abandonnées alors que les développeurs veulent plus Fonctionnalité AR en préparation pour les années à venir. À partir d’une chronologie d’introduction de produit, nous continuons de croire que l’été prochain en 2022, Apple dévoilera ses lunettes Apple tant attendues et sera une introduction de nouveau produit phare suivie de l’Apple Car (date de sortie cible 2024, attendez-vous à plus de nouvelles / partenariats cet été sur ce front) avec la WWDC jetant les bases de l’évolution pilotée par les logiciels/services à Cupertino.

La WWDC 2021 commence le 7 juin et vous pouvez vous connecter pour la présentation principale à 13 h HE.

