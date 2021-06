Une nouvelle fuite prétend que l’iPhone SE avec 5G arrive toujours au début de 2022 – .

Plus tard cette année, Apple lèvera le rideau sur la série de smartphones iPhone 13 (ou l’iPhone 12, selon à qui vous demandez). Sur la base des dizaines de rumeurs et de rapports qui ont circulé ces derniers mois, l’iPhone 13 comportera quelques changements notables – des encoches plus petites, des écrans 120 Hz et des batteries plus grosses – mais Mark Gurman de Bloomberg a également affirmé que « les ingénieurs considèrent les prochains iPhones une autre version « S » de l’appareil, la nomenclature généralement attribuée aux nouveaux iPhones avec des mises à niveau mineures. »

Selon toute vraisemblance, nous sommes à moins de trois mois de savoir exactement ce que Apple a en réserve pour 2021, mais à mesure que l’année avance, il semble que 2022 sera une année vraiment importante pour l’iPhone, avec certains des les mises à niveau les plus importantes que nous ayons vues d’Apple depuis l’iPhone X. Mais en plus de l’iPhone 14, nous pouvons également nous attendre à un autre modèle d’iPhone l’année prochaine.

Dans un récent rapport d’investisseurs vu par ., l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a répété sa prédiction selon laquelle le prochain iPhone SE fera ses débuts au premier semestre de l’année prochaine. Il a initialement fait une déclaration similaire en mars, avant qu’Apple n’annonce l’événement « Spring Loaded » du 20 avril, et double maintenant sa prédiction. L’iPhone SE de deuxième génération a été lancé en avril 2020.

Kuo pense que si l’iPhone SE 2022 présentera un design similaire à celui de l’iPhone SE 2020 de 4,7 pouces, le nouveau modèle bon marché prendra également en charge les réseaux 5G et sera équipé d’un processeur amélioré. L’iPhone SE de deuxième génération avait le même processeur A13 Bionic que l’iPhone 11, qui n’avait été publié que sept mois auparavant, alors peut-être que la puce A15 qui alimente la gamme iPhone 13 suivra la même trajectoire et fera son chemin dans le troisième. génération iPhone SE.

Avec son prix de 399 $, l’iPhone SE s’est facilement hissé au sommet des ventes, devenant l’un des téléphones les plus vendus de 2020 (selon Omdia) – juste devant l’iPhone 12 et quelques dizaines de millions de unités derrière l’iPhone 11. Si Apple peut maintenir le prix aussi bas tout en ajoutant la 5G, l’iPhone SE pourrait rapidement devenir le téléphone 5G le plus vendu sur la planète.

