Une nouvelle fuite renverse les rendus et les spécifications de Bose QuietComfort 45

Une nouvelle fuite a apporté un éclairage supplémentaire sur le prochain casque Bose QuietComfort 45. Les écouteurs ont été repérés pour la première fois en passant par la FCC en juillet. Ils auraient une autonomie de batterie améliorée, une construction plus légère et plus encore pour 329 $.

Nous avons eu vent du Bose QuietComfort 45 pour la première fois lorsque les écouteurs sont passés par la FCC le mois dernier. La liste a révélé beaucoup de choses, y compris la conception et la disposition des boutons des canettes. Maintenant, une nouvelle fuite a jeté un peu plus de lumière sur les prochains écouteurs phares de Bose, y compris les spécifications de base et les rendus marketing apparents.

Selon WinFuture, Bose a l’intention d’alléger les écouteurs en termes de volume et de poids. Le corps du casque est en nylon chargé de verre, tandis que le matériau de la coque utilise du cuir synthétique. Une prise casque 3,5 mm revient, comme le corroborent les images FCC, tandis que Bluetooth passe à la version 5.1.

Visuellement, le QuietComfort 45 rappelle les précédents modèles de casques Bose. La disposition des boutons reste également cohérente, ce qui devrait familiariser les personnes mises à niveau à partir des modèles précédents.

Le QuietComfort 45 serait doté d’une prise en charge multi-appareils et du mode Aware ambiant, qui utilise des microphones intégrés pour transmettre l’audio de l’environnement. La suppression active du bruit sera à nouveau la vedette, mais on ne sait pas si ni comment Bose améliore ce système.

Enfin, en termes de durée de vie de la batterie, le QuietComfort 45 contiendrait une cellule plus petite de 450 mAh par rapport aux 495 mh de ses frères et sœurs de la série QC35. Néanmoins, Bose revendique apparemment jusqu’à 24 heures de lecture par charge. Cependant, il n’est pas clair si ce chiffre est mesuré avec l’ANC activé ou désactivé.

Les améliorations réclamées viennent à une légère prime. WinFuture affirme que le Bose QuietComfort 45 se vendra aux États-Unis pour 329 $. Il n’y a pas de mot sur un prix européen, bien que les écouteurs seraient en vente dans la région “bientôt”.