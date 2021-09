Une nouvelle fuite révèle le camée ‘Doctor Strange 2’ que nous mourons tous d’envie de voir

Le directeur général de Marvel, Kevin Feige, a déclaré il y a longtemps que Loki serait lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie. C’était bien avant que l’une des aventures multivers du MCU Phase 4 ne soit révélée. À l’époque, nous pensions que Loki (Tom Hiddleston) ferait une apparition dans la suite très attendue de Doctor Strange 2. Mais maintenant que nous savons ce qui se passe dans Loki et comment cela se termine, il est clair que la nouvelle variante de Loki n’a pas à apparaître dans le film. Loki a déjà ouvert le multivers et la suite de Doctor Strange l’explorera davantage. Mais une nouvelle découverte indique que cette variante de God of Mischief apparaîtra dans Multiverse of Madness. Avant d’expliquer pourquoi cela a du sens, nous vous rappelons que quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Le Loki dans Loki n’est pas notre Loki

Il est important de se rappeler que le Loki que nous venons de voir sur Disney Plus n’est pas la variante Loki que nous avons appris à aimer. C’est un Loki différent à qui on vient juste de nous présenter.

Le Loki dans la réalité principale du MCU est décédé dans Guerre d’infini, vers 2018, plusieurs années avant les événements de Fin du jeu. Le Loki dans l’émission télévisée du même nom est le méchant espiègle qui a volé le Tesseract dans une chronologie alternative en 2012 et a échappé aux Avengers pendant le vol. Son vol a été de courte durée car la TVA est intervenue immédiatement, a élagué cette branche de la réalité et a enrôlé Loki dans son armée d’expulsés du Nexus.

La seule façon de faire interagir le nouveau Loki avec les Avengers dans la chronologie principale est de l’amener d’une manière ou d’une autre sur cette Terre. Et s’il y a un film MCU où il est logique de voir un Loki apparaître, c’est Doctor Strange 2.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café sur laquelle est écrit “For Fox Sake” dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Vieux Loki et Docteur Strange

Nous avons déjà vu le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) interagir avec l’ancien Loki. C’est arrivé dans Thor : Ragnarok, un film qui a précédé Infinity War. Interagir, c’est un peu trop. Loki tombait depuis 30 minutes lorsqu’il a rencontré Strange, et le sorcier n’a jamais vraiment parlé au dieu de la malice.

La scène est l’un des grands moments qui ont rendu Ragnarok si amusant. Le point ici est qu’il serait incroyable que Loki renvoie la faveur et le camée dans un film de Doctor Strange. D’autant plus que le nouveau Loki est quelqu’un qui a vu derrière le rideau. Il sait ce que Sylvie (Sophia Di Martino) a aidé à déchaîner en tuant Kang (Jonathan Majors) lors de la finale de Loki. Le nouveau Loki pourrait certainement aider le docteur Strange à résoudre les problèmes du multivers sur Terre. Mais nous prenons de l’avance sur nous-mêmes.

Au début de 2020, les rumeurs de Doctor Strange dans le multivers de la folie ont tourbillonné, revendiquant toutes sortes de camées fous. Nous savions que le film serait un film multivers, étant donné le titre. Cela impliquait que Marvel pourrait tenter quelques choses folles en ce qui concerne les apparitions inattendues de super-héros. Dead Avengers comme Iron Man serait un jeu équitable. Certaines rumeurs disaient que des X-Men comme Wolverine et Deadpool pourraient également apparaître dans le film. C’était à une époque où Marvel changeait de réalisateur et adaptait toujours les scripts.

Les camées de Doctor Strange 2

Mais les rumeurs actuelles de Doctor Strange 2 ont beaucoup plus de sens. C’est parce que Marvel a terminé le tournage principal il y a longtemps et qu’il termine actuellement les reprises. Dans cet esprit, les fuites de camées pour Multiverse of Madness auraient beaucoup plus de sens aujourd’hui qu’elles ne l’ont fait au premier semestre 2020. Il se trouve qu’un rapport il y a quelques jours a déclaré que Sophia Di Martino et Owen Wilson de Loki seraient deux. des camées surprenants de Doctor Strange 2.

Plus tôt cette semaine, The Cosmic Circus a été le premier à repérer des listes surprenantes sur la page IMDB pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. Comme on le voit ci-dessous, la page IMDB du film indique que Wilson, Di Martino et Hiddleston ont tous des doublures pour le film.

La liste IMDB de Doctor Strange 2 taquine les camées de Loki. Source de l’image : IMDB

Comme toujours avec les pages IMDB, n’importe qui peut les modifier. Donc, nous pourrions être en train de regarder une ruse élaborée ici. Quelques grains de sel sont nécessaires lors de la prise de cette fuite Doctor Strange. Là encore, le rapport précédent disait que Sylvie et Mobius apparaîtront dans la suite de Doctor Strange 2.

A noter également, il se trouve que Marvel a utilisé les mêmes doublures pour ces acteurs dans Loki. Bien sûr, si quelqu’un éditait malicieusement la page Doctor Strange dans le multivers de la folie, il utiliserait les noms appropriés des cascadeurs pour le rendre crédible. D’un autre côté, les informations sur les cascades sont toujours sur le site en ce moment, même après le reportage de Cosmic Circus. Personne n’a “réparé” la page pour empêcher la fuite ou simplement supprimer toute information erronée.