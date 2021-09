Une nouvelle fuite taquine une grosse mise à niveau de l’iPhone 13 MagSafe Les fans d’Apple vont adorer

Apple dévoilera la série iPhone 13 ce mois-ci, avec l’annonce de la date de l’événement principal en attente. Les rumeurs disent qu’Apple enverra des invitations à la presse mardi, ce qui confirmerait pratiquement la conférence de presse du 14 septembre et la date de sortie du 24 septembre. Mais ce n’est pas parce que nous nous approchons du lancement de l’iPhone 13 que nous en avons fini avec les rumeurs. Une autre découverte indique qu’Apple pourrait avoir un autre changement important prévu pour l’iPhone 13, qui n’a rien à voir avec la conception du téléphone. Apple a apporté des modifications substantielles au chargeur MagSafe qu’il a lancé l’année dernière, et le nouvel accessoire iPhone 13 a besoin d’une approbation réglementaire.

Tous les iPhones lancés depuis les séries iPhone X et iPhone 8 prennent en charge la recharge sans fil. Mais l’année dernière, Apple a amélioré l’expérience de charge sans fil en ajoutant des aimants au dos de l’iPhone 12. Il a appelé le chargeur sans fil exclusif « MagSafe Charger ». C’est un terme marketing avec lequel les utilisateurs de MacBook sont plus que familiers.

Les rondelles de chargement sans fil se collent à l’arrière des téléphones iPhone 12 grâce à des aimants situés sous le panneau de verre arrière de l’iPhone. Cela permet des vitesses de charge sans fil plus rapides, car la connexion magnétique sécurise l’iPhone en place.

Le nouveau chargeur MagSafe pour iPhone 13

La charge MagSafe sur iPhone est la mise à niveau dont Apple a besoin pour passer en toute transparence l’iPhone à la charge sans fil uniquement à l’avenir. Ce type d’iPhone ne comporterait aucun port, s’appuyant sur des technologies sans fil pour l’alimentation et le transfert de données.

En d’autres termes, on s’attend déjà à ce que l’iPhone 13 et tous les iPhones qui lui succéderont prennent en charge la recharge MagSafe. Mais nous ne nous attendons pas nécessairement à une mise à niveau de MagSafe si tôt.

Le nouveau chargeur Apple MagSafe vient de passer par la FCC. Je me demande quoi de neuf. Ne serait-ce pas cool si les nouveaux Airpods étaient également attachés magnétiquement… pic.twitter.com/xdz1ORhuhe – Dave Zatz (@davezatz) 6 septembre 2021

Il s’avère qu’Apple a conçu une variante du chargeur MagSafe, en soumettant les documents réglementaires requis à la FCC. Par ., le nouveau chargeur MagSafe est apparu lundi dans la base de données de la FCC, avec le numéro de modèle A2548. Apple a soumis les documents de la FCC le 13 août. Le numéro du modèle actuel est A2140.

La documentation FCC n’est pas suffisante pour révéler des détails importants sur le nouveau chargeur MagSafe. Cependant, la FCC a testé le chargeur MagSafe avec huit modèles d’iPhone distincts. Quatre d’entre eux apparaissent comme « Legacy iPhone » dans la documentation. Les numéros de modèle A2341, A2172, A2176 et A2342 sont tous des variantes de l’iPhone 12. Les quatre autres sont des unités « Nouvel iPhone » qui n’ont pas de numéro de modèle d’identification. Ce sont probablement les versions iPhone 13.

Oui, vu sur les photos. Je me demande si le nouveau boîtier AirPod reçoit des aimants. pic.twitter.com/kXBeeoSHRE – Dave Zatz (@davezatz) 6 septembre 2021

Les rumeurs précédentes sur l’iPhone 13 indiquaient que la nouvelle série comporterait des aimants plus puissants pour le chargement de MagSafe. D’un autre côté, il y a eu des inquiétudes concernant le réseau d’aimants de l’iPhone 12 interférant avec les stimulateurs cardiaques. Cela dit, on ne sait pas ce qui a pu changer pour justifier une mise à jour du chargeur MagSafe un an plus tard.

De plus, il n’est pas clair si les chargeurs MagSafe actuels fonctionneront avec les modèles d’iPhone 13. Mais nous supposons que l’ancien chargeur devrait toujours prendre en charge la nouvelle génération d’iPhone. De même, la rondelle MagSafe de l’iPhone 13 devrait fonctionner avec les variantes de l’iPhone 13.