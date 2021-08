Une nouvelle gamme d’accessoires pour commutateurs colorés est lancée juste à temps pour le commutateur OLED (Royaume-Uni)

in

Le fabricant d’accessoires britannique Stealth a annoncé une nouvelle vague d’accessoires Switch qui arrivera dans les magasins juste à temps pour le lancement du nouveau modèle Nintendo Switch OLED.

Bénéficiant de couleurs vives et éclatantes, la gamme comprend des roues Joy-Con, des casques et des options d’étuis de voyage. Le lancement de tout est prévu fin septembre et sera compatible avec tous les modèles Switch, y compris le Lite.

“Nous avons créé une gamme vraiment amusante et dynamique qui plaira aux joueurs de tous âges”, a déclaré Stealth. « Nous avons réussi à créer une gamme de produits comparable à la gamme officielle de Nintendo tout en gardant des prix abordables et accessibles ; tous les produits sont sous la barre des 25 £. »

Voici de plus près ce que vous pouvez obtenir :

Vous pouvez vous attendre à voir tous les produits présentés ci-dessus dans Argos (en magasin et en ligne) à partir de septembre ; ils apparaîtront également chez d’autres détaillants comme Very et Amazon le mois suivant.

Quelque chose attire votre attention? Assurez-vous de mettre en signet notre guide pratique des meilleurs accessoires Switch si vous envisagez de vous faire plaisir.