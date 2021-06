Pour ceux qui chérissent la liberté et s’inquiètent pour l’avenir de notre pays et du monde, il y a deux sujets susceptibles d’apporter un soupir las (ou peut-être des dents serrées): les médias d’aujourd’hui et la jeunesse d’aujourd’hui.

Les médias grand public sont devenus une fontaine de désinformation et de sophisme. La « quatrième branche du gouvernement » est désormais plus un ministère de propagande qu’un phare de compréhension, de vérité et de responsabilité publique. Ses campagnes de relations publiques pour des politiques ruineuses et des agendas sociaux ont joué un rôle décisif en guidant notre monde dans le nœud de crises dans lequel nous nous trouvons.

Et les jeunes d’aujourd’hui ont été les premières victimes de cette désinformation et de ces crises. Ils ont été enfermés, mentis et attirés par des démagogues offrant « tout gratuitement » dans des idéologies comme le socialisme démocratique qui ne feront que ruiner leur avenir.

Avec un gouvernement qui gonfle considérablement aux dépens de la société civile à la suite de COVID-19 et une pandémie de culture intolérante « éveillée » balayant la génération montante, la liberté est dans les cordes : on ne peut le nier.

Mais aussi sombre que cela puisse paraître, la liberté humaine vaut la peine de lutter pour. Et il y a de l’espoir.

Ce qui me donne le plus d’espoir, c’est le fait qu’il y a beaucoup de jeunes esprits – peut-être plus que jamais – qui embrassent consciemment la cause de la liberté. Et beaucoup de ces jeunes esprits sont acérés comme des rasoirs, avertis des médias et dotés de voix convaincantes. Ces jeunes talents ont le potentiel de percer dans les nouveaux médias et de devenir des leaders parmi leur génération d’un mouvement animé par les idées et les idéaux de la liberté.

Mais pour réaliser ce potentiel, ils ont besoin de formation et de soutien.

C’est pourquoi la Fondation pour l’éducation économique (FEE) a lancé le projet Henry Hazlitt pour le journalisme économique. Nommé d’après le journaliste et co-fondateur de FEE qui était le plus grand communicateur d’idées de marché libre du 20e siècle, la mission du projet Hazlitt est de découvrir, former et lancer les jeunes Hazlitts du 21e siècle.

Nos boursiers Hazlitt reçoivent une formation rigoureuse en rédaction persuasive et éducative, en journalisme, en communication médiatique et en idées de liberté et d’économie saine. Ils publient de nouveaux contenus chaque semaine, en apprentissage avec l’équipe de premier plan de FEE, des communicateurs professionnels de la liberté : des vétérans chevronnés comme Jon Miltimore et Kerry McDonald et de jeunes stars montantes comme Brad Polumbo et Hannah Cox (tous deux diplômés des bourses d’écriture FEE).

Après l’annonce du programme, nous avons reçu un nombre impressionnant de candidatures de jeunes personnes talentueuses et motivées. Parmi ceux-ci, nous avons soigneusement sélectionné notre première cohorte de boursiers, que nous sommes fiers d’annoncer ci-dessous. Nous serions ravis que vous appreniez à les connaître et leur montriez un peu de soutien ! Suivez-les sur leurs différents réseaux sociaux et n’oubliez pas de partager leur travail ! Vous trouverez ci-dessous une brève biographie suivie d’un entretien avec les Hazlitt Fellows.

Olivia Rondeau

Olivia est étudiante en sciences politiques à l’Université East Stroudsburg de Pennsylvanie, où elle est également membre de l’équipe de lutte. De plus, elle est une commentatrice politique indépendante et une influenceuse des médias sociaux. Son travail a été publié dans diverses publications libertaires et conservatrices, dont FEE, le Daily Caller et le Lone Conservative. En plus de l’écriture indépendante, Olivia travaille également dans la production vidéo et les mouvements politiques populaires.

Archives FEE.org : https://fee.org/people/olivia-rondeau/

Twitter : @rondeaulivia

Instagram : @rondeau.olivia

TikTok : @rondeaulivia

Brett Cooper

Brett Cooper est diplômée de l’UCLA où elle s’est spécialisée en littérature anglaise et une mineure en affaires. Élevée dans le Tennessee, Brett a élu domicile à Los Angeles à l’âge de 10 ans pour poursuivre sa carrière d’actrice professionnelle. Brett est ambassadrice et créatrice de contenu indépendante pour PragerU et Turning Point USA, et elle est gestionnaire de contenu et rédactrice pour Unwoke Narrative. L’année prochaine, elle suivra un double diplôme JD et MBA à l’Université de l’Idaho.

Archives FEE.org : https://fee.org/people/brett-cooper/

Twitter : @imbrettcooper

Instagram : @imbrettcooper

TikTok : @imbrettcooper

Jack Elbaum

Jack Elbaum, un étudiant de deuxième année à l’Université George Washington, a été publié dans divers médias, notamment le Wall Street Journal, Newsweek, le New York Post et le Washington Examiner. Lorsqu’il ne travaille pas ou n’est pas à l’école, Jack aime regarder et lire sur le sport, en particulier le football et le hockey, ainsi que passer du temps avec sa famille et ses amis.

Archives FEE.org : https://fee.org/people/jack-elbaum/

Twitter : @Jack_Elbaum

Instagram : @jack.elbaum

TikTok : @jack_elbaum

Saul Zimet

Saul Zimet est étudiant diplômé en économie au John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York. C’est un écrivain, un artiste et un futuriste qui cherche à maximiser les connaissances possédées par la vie sensible à travers l’espace-temps. Visitez son site Web au www.saulzimet.com

Archives FEE.org : https://fee.org/people/saul-zimet/

Twitter : @SaulZimet

Instagram : @saulzimet

TikTok : @saulzimet

Jon Hersey

Jon Hersey est rédacteur en chef de The Objective Standard et membre de l’Objective Standard Institute, où il enseigne « Comment écrire avec force pour défendre la liberté ». Il anime les podcasts « Philosophy for Flourishing » et « The Hero Show ». Il a pour mission de découvrir et d’élucider les fondements de l’épanouissement humain. Obtenez son ebook sur l’écriture pour la défense de la liberté ici et rejoignez sa liste de diffusion sur JonHersey.com.

Archives FEE.org : https://fee.org/people/jon-hersey/

Twitter : @revivingreason

Instagram : @revivingreason

FEE : Pourquoi avez-vous postulé pour le projet Hazlitt ?

Saul Zimet : « J’ai postulé pour le projet Hazlitt parce que je pensais que travailler avec FEE, l’une de mes publications préférées et l’une des rares dont je me sens généralement aligné sur les valeurs, serait un moyen puissant de lutter pour les idées que je veux voir mises en œuvre dans le monde.”

Brett Cooper : « Bien que j’aie obtenu un diplôme en littérature anglaise et que j’aie passé quatre ans à rédiger des articles quotidiennement, l’écriture journalistique n’a jamais été quelque chose dans laquelle j’ai été formé. En tant qu’admirateur et lecteur de longue date de FEE, j’ai vu le projet Hazlitt comme un moyen d’acquérir cette expérience avec une organisation que je respecte déjà et en qui j’ai confiance.

Jack Elbaum : « J’ai postulé pour le projet Hazlitt en raison de ma passion pour la promotion des idées pro-liberté en général, ainsi que de mon admiration pour la manière dont la FEE s’y prend pour promouvoir ces idées en particulier. Plutôt que de bourrer les articles de jargon, j’admire que la FEE rende leurs articles, qui présentent des principes cruciaux de gouvernement limité et de liberté individuelle, accessibles à tous, quelles que soient leurs connaissances de base.

Olivia Rondeau : “J’ai postulé pour le projet Hazlitt principalement pour me pousser à devenir un meilleur écrivain, mais aussi pour établir des liens avec d’autres personnes partageant les mêmes idées dans les médias.”

Jon Hersey : « Dan Sanchez m’a invité à postuler après que je lui ai envoyé un article pour examen. Henry Hazlitt était un communicateur incroyable, et tout ce que je peux apprendre pour me rapprocher de son niveau en vaut la peine. De plus, j’adore la mission de FEE, je me suis éclaté à FEEcon et j’admire la poignée de FEEple avec qui j’ai eu le privilège de travailler.

Comment le projet Hazlitt vous aidera-t-il à atteindre vos objectifs ?

Olivia Rondeau : « Je crois que le projet Hazlitt m’aidera à atteindre mes objectifs en me donnant les opportunités et les ressources nécessaires pour devenir un journaliste à succès. »

Saul Zimet : « Je soupçonne que travailler avec et apprendre des gens de FEE sera une excellente occasion d’améliorer mes compétences en écriture, d’en apprendre davantage sur le monde économique et politique, d’acquérir une expérience précieuse dans l’espace médiatique/commentaire et de rencontrer un nouvel assortiment de sujets intéressants. des gens avec qui j’ai des choses importantes en commun.

Jon Hersey : « Mon objectif est d’aider les gens à voir comment toutes les bonnes choses reposent sur la raison et la liberté, donc je présume que ce programme ira comme un gant. Je m’attends à ce que cela m’aide à acquérir rapidement des connaissances et de la force d’écriture, à réseauter avec des personnes intéressantes et à développer mon public.

Brett Cooper : “Le projet Hazlitt m’aidera à approfondir mes compétences en tant qu’écrivain et penseur critique, tout en m’offrant simultanément une autre voie pour atteindre des esprits ouverts dans le mouvement Liberty.”

Jack Elbaum : « Le projet Hazlitt de FEE m’aidera à atteindre mes objectifs de deux manières. Tout d’abord, cela me permettra de nouer des liens avec d’autres écrivains et étudiants pro-libertés. Deuxièmement, je pourrai développer mes compétences en rédaction grâce au projet Hazlitt. En bref, je suis extrêmement heureux d’avoir l’opportunité non seulement de poursuivre mes objectifs, mais aussi les idées pro-liberté défendues à la FEE, pendant ma bourse.

Quels sont les problèmes les plus importants pour vous?

Jack Elbaum : « Je crois que la lutte pour le choix de l’école est d’une importance primordiale en ce moment. Partout au pays, les enfants se voient refuser une éducation adéquate parce que certains politiciens ont décidé qu’il était plus important de s’occuper des syndicats d’enseignants que de fournir à la prochaine génération les outils nécessaires pour réussir. Pire encore, ce sont ceux qui sont déjà les plus vulnérables qui sont le plus durement touchés par cette corruption. Je pense que nous devons nous battre pour le choix de l’école afin de donner à chaque enfant la possibilité de réussir, quel que soit son code postal.

Brett Cooper : «Je suis plus passionné par le fait d’aborder l’état de l’éducation aux États-Unis au milieu de l’hyper politisation actuelle des systèmes scolaires, des syndicats d’enseignants corrompus et de la pression pour éradiquer l’enseignement à domicile. De plus, en tant qu’acteur professionnel, je me soucie du monde du divertissement et de son pouvoir souvent négligé d’influencer les perspectives et les valeurs culturelles à travers la narration.

Saul Zimet : “Je crois que la maximisation des connaissances est la plus haute poursuite morale de notre temps, et que le progrès de la connaissance est le plus puissamment facilité et encouragé dans une société d’individus économiquement et intellectuellement libres.”

Olivia Rondeau : “Certaines questions qui sont les plus importantes pour moi sont le capitalisme, le deuxième amendement et la liberté d’expression.”

Jon Hersey : « Je m’intéresse surtout aux idées et aux institutions qui ont rendu possible l’incroyable ascension de l’humanité et à éviter la possibilité très réelle de reculer. Ces idées et institutions sont comme le système d’exploitation d’un ordinateur. Lorsqu’il est vulnérable aux virus qui ferment l’esprit de l’homme ou l’asservissent à des fins malveillantes, nous obtenons l’âge des ténèbres, le Troisième Reich, le « Grand Bond en avant » de Mao et la Corée du Nord d’aujourd’hui. Lorsque nos systèmes sont sains et robustes, nous réalisons des progrès incroyables. »