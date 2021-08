Les plateformes de streaming vidéo se font désormais concurrence pour le nouveau film le plus gay, “Ex-Husbands”. Amazon a remporté la guerre des enchères pour cette nouvelle comédie créée par l’acteur américain Billy Eichner et l’écrivain Paul Rudnick, tous deux ouvertement homosexuels. Non seulement cette série glorifiera les relations homosexuelles, mais elle décrit également le divorce comme « épique ».

Rudnick est également l’auteur du livre de fiction “Playing the Palace”, qui raconte l’histoire de la famille royale mais avec des membres de la famille LGBT. Lui et Eichner ont ouvertement fait campagne et poussé pour une plus grande représentation de la communauté LGBT dans l’industrie cinématographique. En juillet 2020, Eichner a reproché à Hollywood d’être hypocrite et d’utiliser uniquement des personnages homosexuels de « manières si limitées ».

Leur combat pour conquérir l’industrie et forcer encore plus de propagande LGBT dans la vie de leurs téléspectateurs a définitivement porté ses fruits. Le nouveau film racontera l’histoire de Daniel et Connor, le premier couple gay à s’être marié légalement en 2015. Ils étaient « fous amoureux » mais maintenant ils mettent fin à leur relation historique avec un « divorce épique ».

Eichner a dit :

“Le concept d’une grande comédie de divorce gay me trotte dans la tête depuis des années et je ne peux pas penser à de meilleurs collaborateurs que les producteurs révolutionnaires Greg [Berlanti] et Sarah [Schechter], et une véritable icône dont j’ai imploré et admiré le travail depuis que je suis un jeune garçon gay avide de show business, le brillant Paul Rudnick qui a vraiment ouvert la voie pour moi et pour bien d’autres. Et nous avons maintenant les partenaires parfaits en Amazon, qui ont déjà montré une énorme passion pour ce projet. C’est une équipe de rêve. Maintenant, DIVORCEONS !!!”

Hollywood ne consiste plus à trouver les meilleurs acteurs et actrices, il s’agit maintenant de choisir autant de personnages LGBTQABCDE que possible dans le but de plaire aux gauchistes dérangés et d’être aussi réveillés que possible.

Rudnick a déclaré: “Les ex-maris ont le potentiel d’être extrêmement drôles, émotionnels et tout à fait délicieux.” Le divorce n’est pas censé être un bon moment ou encouragé. L’un des principaux objectifs du parti de gauche est de détruire la famille nucléaire et ils utilisent maintenant des comédies pour faire avancer leur programme.

L’ère des bons films se termine rapidement parce que les gens sont trop concentrés sur le fait d’être réveillés et non sur le fait d’être bons dans leur travail.