Une nouvelle guerre des blockchains ?

Le terme métaverse a été réintroduit en ligne en raison de l’annonce de Facebook selon laquelle ils construiraient un réseau social de réalité virtuelle (VR) pour leurs utilisateurs.

Contrairement à de nombreuses initiatives de crypto-monnaie métaverse décentralisées, Meta appartient à une seule entité. Comme les monnaies numériques sont associées au métaverse blockchain, elles autoriseront l’administration dans le secteur du métaverse. En 2021, GameFi et Play-to-gain ont reçu environ 13% du total des investissements.

Investissements par catégorie : analyse de l’empreinte

La deuxième partie de l’année a été dominée par de grandes annonces et des statistiques de jeu alors que la tendance est passée de DeFi à NFT puis à GameFi. Par exemple, le 6 août, Axie Infinity a fait 17 millions de dollars, battant même Honor of Kings, l’un des meilleurs jeux mobiles de Tencent.

Méta vs métaverse décentralisé

Le public a vu le renouvellement du nom de Facebook en Meta, car ils continuent d’être l’entité qui gère leur réseau social. Cela ajoute à la critique car les utilisateurs ne contrôlent pas la plate-forme. Meta, un réseau social de réalité virtuelle, ne permet pas aux utilisateurs de choisir à quoi ils veulent ressembler ou accepter lors de l’utilisation de la plate-forme.

En utilisant une structure de gouvernance décentralisée, les initiatives décentralisées de crypto-monnaie métaverse permettent aux utilisateurs de déterminer le sort de la plate-forme. Il permet également aux utilisateurs de faire leurs propositions et de voter sur celles-ci, les résultats étant déterminés par consensus. Sans le dernier mot des entreprises/développeurs, c’est un instrument puissant pour disperser le pouvoir. L’utilisation de cela et des technologies blockchain reconstruira la source d’autorité pour vos futurs utilisateurs.

Les 3 prochains métaverses que les investisseurs peuvent ajouter à leur portefeuille

#1 Décentraland (MANA)

L’une des initiatives populaires de métaverse est Decentraland (MANA). Un réseau social de réalité virtuelle utilise la technologie blockchain pour fournir une gouvernance de projet totalement transparente et équitable.

La propre monnaie des plates-formes, MANA, maintient son économie et fournit des revenus réels à ses utilisateurs. Les gens peuvent créer leurs avatars et voyager vers des destinations virtuelles comme des casinos, d’autres régions du monde et même participer à des jeux de réalité virtuelle avec d’autres utilisateurs.

Le site Web permet aux utilisateurs de gagner de l’argent en achetant et en vendant des terrains d’enchères désignés. Les utilisateurs peuvent également acheter et échanger des NFT sur la place de marché numérique MANA de Decentraland.

Bac à litière n. 2 (ARÈNE)

Comme Decentraland, The Sandbox est un environnement virtuel où les gens achètent et vendent des choses et même des biens immobiliers pour gagner de l’argent. Il permet également aux utilisateurs de socialiser et d’explorer ensemble l’environnement virtuel.

Des musiciens comme Snoop Dogg et Deadmau5 font partie des partenaires/sponsors de Sandbox qui demandent une plus grande participation des utilisateurs. Des séries célèbres comme The Walking Dead font également la promotion de son jeu.

La valorisation boursière de Sandbox (2,3 milliards de dollars) est inférieure à la moitié de celle de Decentraland (5 milliards de dollars), ce qui indique que le projet a beaucoup de place pour se développer lorsqu’il atteint le niveau Decentraland.

#3 JEDSTAR DECO et GameFi

Contrairement à Decentraland et The Sandbox, cette initiative n’en est qu’à ses balbutiements. Pour connecter les secteurs financiers fiat et crypto-monnaie, JEDSTAR est une initiative de DeFi (Finance Décentralisée) et GameFi (Game Finance). Les jeux d’équipe sont importants pour l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Alors que son jeton actuel, $ JED, n’en est qu’à ses débuts avec un point d’entrée de capitalisation boursière idéal de 30 millions de dollars, son nouveau jeton, $ KRED, est confirmé pour être utilisé dans plus de 200 jeux en 2022.

Ce sera une combinaison de jeux créés en interne comme son projet phare CCG, le MMORPG Metaverse et le marché NFT en jeu, mais aussi sur de nombreuses plateformes via le premier modèle CAAS (Currency as a Service) au monde.

Son concept CAAS permettra une adoption beaucoup plus large des crypto-monnaies sans les obstacles de conversion habituels. JEDSTAR inclura également KRED sur sa plate-forme de jeu hyper-décontractée STARDOME, permettant aux joueurs ordinaires d’acheter et d’échanger KRED en utilisant des méthodes de paiement standard sans effort.

Chainlink, FRAG Games, Remote Control Productions et Skill Gaming viennent de signer en tant que nouveaux partenaires. L’équipe JEDSTAR reconnaît que même si seulement 4% du monde utilise actuellement des crypto-monnaies, atteindre les 96% restants sera un défi. Le jeu emploie environ 40% de la population mondiale, dont beaucoup connaissent déjà l’argent du jeu.

JEDSTAR pensait que l’adoption d’une véritable crypto-monnaie comme jeton de base pour la plate-forme Skill Gaming pourrait facilement combler cette lacune. Cela permet une large acceptation des crypto-monnaies et une simplicité d’utilisation pour les joueurs qui n’ont pas à se soucier de l’apprentissage et de l’utilisation des crypto-monnaies.

La crypto-monnaie KRED n’a pas encore fait ses débuts. Cependant, ils lancent une prévente publique pour novembre / décembre, où les investisseurs peuvent réserver des jetons à un prix inférieur au prix de lancement public.

Image: Pixabay