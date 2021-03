Une nouvelle histoire se déroule ⋆ .

La deuxième saison de The Birch de Crypt TV est sur le point d’être plus effrayante que la première saison à enjeux élevés.

Nous avons un aperçu exclusif de la nouvelle saison, qui suit un nouveau personnage nommé Rory.

Le clip montre l’étendue de l’intimidation que Rory a endurée et comment cela change la vision de la vie de notre nouveau responsable.

La bonne nouvelle pour les fans est que le leader de la saison 1, Evie (Xaria Dotson), reviendra pour empêcher Rory de faire les mêmes erreurs qu’elle a faites.

Voici la logline officielle de The Birch Saison 2:

Reprenant là où la saison 1 s’est interrompue avec suspens, la deuxième saison de Crypt TV’s The Birch suit la nouvelle venue Rory (Jordyn DiNatale) qui fait appel au monstre vengeur des arbres des bois, le Birch, pour l’aider à lutter contre le cyberintimidation et le harcèlement de ses pairs.

Au fur et à mesure que la deuxième saison se déroule, Evie (Xaria Dotson) obtient sa chance de rédemption en essayant d’empêcher Rory de faire les mêmes erreurs qu’elle a faites, menant à de nombreuses aventures palpitantes et surnaturelles en cours de route.

La deuxième saison de The Birch sera diffusée chaque semaine les vendredis à partir du 26 mars 2021 à 15 h HP uniquement sur Facebook Watch.

La finale de la saison pour la série de dix épisodes aura lieu le 28 mai 2021. Tous les épisodes seront disponibles dans le monde entier sur les pages Facebook de The Birch and Crypt Monsters.

Crypt TV produit le Birch avec Jack Davis, Kate Krantz et Darren Brandl en tant que producteurs exécutifs, et Jeremy Elliott et Daniel Persitz en tant que co-producteurs exécutifs.

La série est écrite par Casey Modderno et met en vedette Xaria Dotson, Jordyn DiNatale, Amanda Brooks, Nikko Austen Smith, Samuel-Taylor, Casey Likes, Quincy Dunn-Baker et Brady Romberg.

John William Ross est directeur et Anthony Melton, Ben Franklin et Cliff Wallace sont coproducteurs.

Jetez un œil au clip exclusif ci-dessous et faites part de vos réflexions à ce sujet!

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.