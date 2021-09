Une nouvelle horloge atomique sondera le tissu de base de l’espace-temps

09/10/2021 à 08:00 CEST

Hidetoshi Katori, de l’Université de Tokyo et RIKEN, le grand institut de recherche en sciences naturelles du Japon, et Jun Ye, du National Institute of Standards and Technology et de l’Université du Colorado, ont reçu le Breakthrough Prize 2022 en physique fondamentale.

Ils ont inventé et développé l’horloge atomique à réseau optique, qui peut être ralentie de moins d’une seconde tous les 15 milliards d’années, plus que l’âge actuel de l’univers. Il améliore la précision de la mesure du temps de 3 ordres de grandeur, selon un communiqué.

Cette prouesse technologique surpasse la plus haute précision jamais atteinte par les horloges atomiques, réglées à un retard d’une seconde tous les 30 millions d’années.

Cette précision nous permettra de sonder le tissu de base de l’espace-temps dans l’univers, où se déroulent tous les événements physiques, ainsi que d’aider à percer les mystères de l’univers d’une manière sans précédent dans l’histoire de la science, selon les chercheurs. .

Applications pratiquesParmi les applications pratiques de cette technologie, selon Breakthrough, figure une grande amélioration de la précision du système de positionnement global (GPS) et de divers réseaux de navigation par satellite, ainsi qu’une plus grande précision dans l’orientation des sondes et des engins spatiaux. .

L’horloge à réseau optique permettra également de nouvelles expériences de relativité d’Einstein, comme des tests sur l’effet de dilatation du temps : il passe plus lentement lorsqu’il se déplace à la vitesse de la lumière.

Enfin, les horloges à réseau optique peuvent aider à détecter les ondes gravitationnelles, une autre prédiction de la relativité générale, qui se traduit par des ondulations dans l’espace-temps lorsque des objets très massifs, tels que deux trous noirs, entrent en collision.

La nouvelle horloge pourrait à terme montrer de petites variations temporelles induites par ces ondes dans l’espace-temps et même aider à la recherche de matière noire, selon les chercheurs.

Mesurer le temps tout le tempsL’humanité mesure le temps depuis environ cinq mille ans, d’abord avec des sabliers et de l’eau, puis avec des chronomètres et des horloges numériques.

Les horloges atomiques représentent la dernière étape de cette course technologique, car elles mesurent le temps à travers des processus fondamentaux de la matière comme la résonance atomique.

Au lieu d’un pendule pour mesurer la durée de l’oscillation, les horloges atomiques fonctionnent avec la fréquence à laquelle les changements se produisent dans les atomes.

Les horloges atomiques mesurent les ondes électromagnétiques nécessaires pour modifier une propriété des atomes de césium appelée spin.

Réseau optiqueLa nouvelle montre utilise des lasers pour piéger et refroidir les atomes, puis exploiter leurs vibrations pour alimenter ce que l’on appelle les “horloges à réseau optique”, les pièces chronométriques les plus précises jamais construites.

Les horloges optiques atomiques à fréquence n’utilisent pas d’atomes de césium, mais des atomes de strontium, l’un des métaux les plus utilisés dans l’industrie, par exemple, pour la fabrication de téléviseurs.

Ils améliorent considérablement les horloges atomiques actuelles car ils élèvent jusqu’à cent mille fois la fréquence à laquelle les changements d’atomes se produisent, les rendant ainsi beaucoup plus précises.

Réseau optiqueLes gagnants, travaillant séparément, ont réussi à contrôler les atomes de strontium à ces fréquences grâce à un réseau optique, pouvant ainsi les mesurer avec précision.

Les lasers parviennent à maintenir les atomes ensemble sans perturber l’espace entre les états quantiques dans lesquels ils se déplacent, permettant ainsi une mesure du temps ultra précise.

Des chercheurs ont même découvert que le temps passe plus lentement lorsque l’horloge approche du sol de quelques centimètres, conformément aux prédictions d’Einstein sur la relativité.

Découvertes révolutionnairesLe Breakthrough Award récompense les découvertes révolutionnaires en physique fondamentale, sciences de la vie et mathématiques.

Il s’agit du plus grand prix scientifique au monde, chacun des cinq premiers prix Breakthrough totalisant 3 millions de dollars.

Le Breakthrough Prize in Fundamental Physics a été fondé en 2012 par Yuri Milner pour récompenser les personnes qui ont apporté de profondes contributions à la connaissance humaine. Il est ouvert à tous les physiciens (théoriciens, mathématiciens, expérimentateurs) travaillant sur les mystères les plus profonds de l’Univers.

Image du haut : Horloge atomique de l’espace lointain. Crédit : NASA / JPL-Caltech