Une nouvelle image de Fast and Furious 9 montre Michelle Rodriguez en train de faire une cascade de moto sauvage

Malheureusement pour Letty, bien que cette photo ait l’air assez incroyable, nous avons déjà une idée des bandes-annonces de la façon dont cela se passe, et les choses sont sur le point de devenir assez difficiles pour elle. Cette scène montre Letty et Dom, et peut-être d’autres, courant dans une zone hors route, avec des explosions autour d’eux alors qu’ils sont pourchassés. Un instant après la photo ci-dessus, un véhicule blindé accroche la roue arrière de la moto et Letty s’envole. Heureusement, elle joue sur le capot de la voiture de Dom, ce qui, je suppose, fait moins mal que le sol?