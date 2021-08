Une nouvelle image divulguée montre l’Apple Watch Solo Loop au format 41 mm pour la série 7

Il semble qu’Apple ait commencé la production en série de l’Apple Watch Series 7 et de nouveaux bracelets, car les fuiteurs ont publié sur les réseaux sociaux que la nouvelle montre sera disponible dans de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm.

Plus tôt cette semaine, un utilisateur anonyme identifié comme UnclePan a partagé quelques détails sur Weibo concernant la prochaine Apple Watch Series 7, qui, selon lui, sortira en 41 mm et 45 mm.

Puis, hier soir, le leaker Duan Rui a publié la même information avec une photo sommaire montrant un morceau d’un bracelet Apple Watch avec l’étiquette «45 mm». Maintenant, le leaker connu sous le nom de Majin Bu a publié sur son compte Twitter ce qui pourrait être le premier bracelet Apple Watch Series 7 de 41 mm :

Selon ma source, Apple a lancé la production en série des nouveaux bracelets Apple Watch Series 7. La taille mentionnée est de 41 et 45 mm qui devrait être identique en taille aux modèles précédents.

Comme dans l’image ci-dessus, ces boucles Solo tressées sont destinées à l’Apple Watch Series 7 de 41 mm et sont de taille 2. L’année dernière, lorsque Apple a présenté les bandes Solo Loop, elles étaient disponibles en plusieurs nouvelles tailles allant de 1 à 10 pour les plus petits et les plus grands. versions de la montre.

À cette époque, les groupes Solo Loop ont suscité la controverse car les gens ne pouvaient pas se rendre dans un Apple Store pour les essayer, et même avec la page d’assistance d’Apple sur la façon de découvrir la bonne taille, certaines personnes avaient encore des problèmes avec les groupes.

Si ces images s’avèrent exactes, l’Apple Watch Series 7 aura le deuxième changement de taille d’affichage d’Apple Watch depuis 2018, lorsque Apple a introduit un écran 30% plus grand avec la Series 4.

Il y a quelques mois, le YouTuber Jon Prosser a déclaré que la nouvelle Apple Watch aurait un design plat, apportant également sa première refonte depuis 2018. Si tel est le cas, cela pourrait être une raison pour laquelle la taille de l’écran pourrait être un peu plus grande cette année.

La semaine dernière, dans sa newsletter “Power On”, Mark Gurman de Bloomberg a écrit que l’Apple Watch Series 7 aura un “peu d’une refonte” avec des écrans plus plats et une technologie d’écran mise à jour ainsi qu’un processeur plus rapide. Il a également écrit en juillet que la prochaine montre comportera une lunette d’affichage plus fine, ce qui correspond à la rumeur actuelle.

S’il s’agit des nouvelles tailles, nous espérons simplement qu’Apple conservera la compatibilité rétro, comme il l’a fait avec les tailles de bande de 38 mm à 40 mm et de 42 mm à 44 mm avec l’Apple Watch Series 4.

