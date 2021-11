Une nouvelle image teaser de Mass Effect fait allusion au retour des Geth

La journée N7 a été calme, mais au moins le développeur Bioware nous a offert quelque chose ce jour-là que tous les fans de Mass Effect chérissent : un autre regard sur quelque chose de nouveau du prochain jeu.

Cela fait près d’un an que nous avons vu pour la première fois un teaser pour le prochain chapitre de l’univers Mass Effect, qui a été présenté à l’origine lors des Game Awards 2020. On ne sait presque rien sur le jeu, et Bioware n’a pas dit grand-chose à ce jour. à propos de ce que sera la prochaine entrée dans la sublime série de science-fiction.

Hier au moins, nous avons reçu une miette des développeurs : une image teaser détaillée révélée sur Twitter qui semble taquiner le retour des Geth.

L’image représentant apparemment un membre de l’espèce extraterrestre de la machine est composée d’un site d’impact, d’un navire amarré et de quatre personnages apparemment prêts à enquêter sur la zone de crash. Il y a aussi ce qui semble être un corps geth près de la zone d’impact, allongé près de tout ce qui est tombé des étoiles, et un élan étrangement propre vers l’objet. Quelqu’un a-t-il été ici avant nos quatre membres d’équipage anonymes ? Il vous reste quelque chose ? Un répondant du compte Mass Effect sur Twitter estime qu’ils ont repéré un autre cadavre sur le bord du cratère – qu’en pensez-vous ?

Quant au navire, nous n’avons jamais vu cela auparavant; il est un peu plus lisse et plus propre dans sa conception que le Normandy ou le Tempest, et compte tenu de sa place prépondérante dans l’art, beaucoup suggèrent que ce pourrait être votre nouvelle maison. Le vaisseau porte les lettres SFX, et comme le note Shinobi062 sur Twitter, c’était le nom de code du Mass Effect original en 2003, lors de son développement. Joli.

Maintenant pour les chiffres. L’un des personnages ressemble à un Krogan – vous ne pouvez pas confondre cette bosse – et porte une armure rouge, ce qui a provoqué une frénésie sur Internet en suggérant qu’il pourrait s’agir du propre Urdnot Wrex de Normandie. Étant donné que les krogans peuvent vivre jusqu’à 1000 ans (acclamations, Eurogamer), il n’est pas exagéré de croire qu’il est entré dans la période de ce nouveau jeu. Deux des personnages semblent humains – ou humanoïdes, au moins – et le dernier, peut-être, pourrait être un quarien ? Peut-être? Cela aurait du sens, si les Geth sont impliqués, les Quariens ont une certaine histoire avec la race des machines (pour le dire simplement).

BioWare a ignoré EA Play Live plus tôt cette année et a annoncé qu’il ne montrerait pas Dragon Age ou Mass Effect au salon adjacent à l’E3. Le nouveau jeu Mass Effect – quel que soit son nom – ne devrait pas être lancé avant Dragon Age 4 … et ce n’est pas non plus prévu pour un bon moment.

Plongez-vous dans cette image, alors – c’est le plus Mass Effect que vous obtiendrez pendant un petit moment encore.