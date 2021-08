Une nouvelle initiative du gouvernement vise à donner un coup de pouce aux petites entreprises de sécurité

Le Royaume-Uni a besoin de plus d’entreprises de cybersécurité et le gouvernement britannique prend des mesures pour y parvenir.

Tel que rapporté par IT Pro, le gouvernement a lancé le programme Cyber ​​Runway, dont l’objectif est de soutenir au moins 160 organisations du secteur de la cybersécurité.

Le programme a été développé par la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS), tandis que Plexal, la société de centre d’innovation et d’espace de coworking, se chargera de le faire vivre. CyLon, Deloitte et le Center for Secure Information Technologies (CSIT) sont également des partenaires majeurs.

Le programme sera divisé en trois étapes, permettant aux entreprises et aux startups à différentes étapes de leur vie de participer. Le premier vise à soutenir les entrepreneurs qui souhaitent transformer leurs idées en modèles économiques, le second s’adresse aux jeunes start-ups ayant besoin d’accompagnement, tandis que le troisième s’adresse aux entreprises déjà établies qui cherchent à se développer.

Combler le déficit de compétences

Selon le DCMS, l’industrie de la cybersécurité connaît un énorme succès au Royaume-Uni, avec des revenus augmentant de 7 % au cours du dernier exercice financier seulement. Le nombre d’entreprises qui desservent l’industrie a augmenté de plus d’un cinquième (21 %) au cours de la même période, le secteur étant désormais évalué à plus de 12,3 milliards de dollars.

Cependant, la plupart des entreprises s’orientant vers des modèles d’exploitation axés sur le numérique en raison de Covid-19, l’écart de compétences étant plus important que jamais et la conformité restant un défi, il n’est pas étonnant que le gouvernement britannique cherche à se renforcer davantage.

Le programme cherchera à soutenir les entreprises “d’horizons divers”, a-t-il été dit. Et le gouvernement britannique souhaite voir davantage de «groupes sous-représentés» dans l’industrie de la cybersécurité du pays.

Une manifestation d’intérêt pour le programme peut être soumise via ce lien.