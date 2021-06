Une nouvelle législation antitrust fédérale met Amazon et Big Tech en alerte et sur la bonne voie

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et le rapport de l’année dernière du sous-comité antitrust du comité judiciaire de la Chambre des États-Unis. (Illustration de photo .)

Les législateurs fédéraux ont présenté vendredi une vague de législation qui cherche collectivement à changer la façon dont les grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple, Google et Facebook font des affaires et dominent leurs marchés respectifs.

Les cinq projets de loi créeraient un cadre pour démanteler les grandes entreprises technologiques en plus petites (Amazon et Amazon Web Services, par exemple) ; rendre les fusions plus vastes et plus difficiles ; démanteler des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour s’établir dans un autre ; et d’arrêter les entreprises qui créent des marchés soi-disant ouverts et de les jouer uniquement pour favoriser leurs propres produits.

Le vaste paquet des démocrates et des républicains de la Chambre intervient après des mois d’études et d’enquêtes du Congrès sur l’énorme pouvoir et la portée financière de Big Tech et la réglementation existante pour la réduire. Comme l’a noté le New York Times, « Amazon, Apple, Facebook et Google ont une capitalisation boursière combinée de 6 300 milliards de dollars, soit quatre fois plus que la valeur des 10 plus grandes banques du pays.

Un projet de loi concernant la portabilité des données – peut-être le moins controversé du groupe – obligerait les entreprises à permettre aux utilisateurs de changer de plateforme plus facilement en permettant aux données de migrer d’une plateforme à une autre. Toutes les mesures bénéficient d’un soutien bipartite variable.

Margaret O’Mara, professeur d’histoire à l’Université de Washington qui a beaucoup écrit sur l’histoire de l’industrie technologique, a déclaré que la réglementation de ces entreprises est l’un des rares domaines d’intérêt politique mutuel.

« À une époque où Washington DC est si divisé – les républicains et les démocrates sont si éloignés les uns des autres – le pouvoir des entreprises technologiques est l’une des choses où les deux parties trouvent un terrain d’entente », a-t-elle déclaré.

Cet intérêt commun, a-t-elle dit, n’est pas toujours mauvais pour l’industrie technologique.

Le Sénat a récemment approuvé la loi bipartite Endless Frontier Act qui, si elle était adoptée par la Chambre, investirait près de 250 milliards de dollars dans la promotion de technologies émergentes spécifiques aux États-Unis que la Chine cherche à dominer, notamment l’informatique quantique, l’intelligence artificielle et la robotique.

Le paquet législatif de vendredi est basé sur les audiences antitrust de la Chambre au cours des 16 derniers mois. S’ils étaient approuvés par le Congrès et signés par le président, les projets de loi constitueraient la refonte la plus importante des lois sur la concurrence remontant à ce que l’on appelait «l’âge d’or» des magnats des chemins de fer, du pétrole et de l’acier et de leurs monopoles au début du 20e siècle.

O’Mara a déclaré que le pays avait troqué l’âge d’or pour l’ère de la technologie. Et comme les premiers, les gens devraient s’attendre à un certain changement dans les entreprises les plus puissantes. La nature bipartite du paquet de réglementation technologique, a-t-elle déclaré, signifie que «quelque chose en sortira. Nous ne savons pas encore quoi.