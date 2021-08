Une nouvelle licorne crypto apparaît alors que Blockstream se verrouille dans une valorisation de 3,2 milliards de dollars Crypto new media

La société d’infrastructure Bitcoin Blockstream est la dernière entreprise à atteindre le statut de licorne dans l’industrie de la cryptographie, après avoir levé 210 millions de dollars avec une valorisation de 3,2 milliards de dollars.

Blockstream, qui se concentre sur divers services Bitcoin comme l’exploitation minière, la garde et le transfert, a été co-fondé par cypherpunk et crypto « OG » Adam Back, qui, selon certains, pourrait être Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin.

La récente augmentation de capital de Blockstream est venue de deux entités : la société de gestion d’investissement basée en Écosse Baillie Gifford et l’échange cryptographique basé à Hong Kong iFinex.

Le gestionnaire d’investissement de Baillie Gifford, Allen Farrington, a également rejoint Blockstream en tant qu’observateur du conseil d’administration.

Dans un communiqué de presse, Blockstream indique que le nouveau capital ira à l’augmentation du personnel, à l’accélération des efforts d’exploitation minière BTC et à l’aide à la récente acquisition du fabricant israélien de matériel minier Bitcoin Spondoolies.

En juin, Blockstream a annoncé avoir conclu un partenariat avec le géant de la technologie Jack Dorsey’s Square Inc. pour une installation minière de Bitcoin fonctionnant à 100 % à partir d’énergies renouvelables.

