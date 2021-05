Une nouvelle liste d’emplois suggère qu’Apple pourrait se lancer dans la crypto-monnaie – .

La crypto-monnaie a été un sujet brûlant en 2021, avec plusieurs jetons numériques atteignant de nouveaux sommets sans précédent. Bitcoin a commencé l’année à environ 27000 $ et n’a cessé de monter en flèche depuis. À la mi-avril, Bitcoin dépassait 64000 $ pour une seule pièce. Ce ne sont pas seulement les investisseurs particuliers qui ont stimulé la demande de crypto-monnaies. Les institutions ont été plus impliquées que jamais, y compris plusieurs entreprises bien connues. PayPal a commencé à prendre en charge les achats cryptographiques et a permis aux utilisateurs de transformer leurs pièces numériques en monnaie fiduciaire. Tesla a ajouté des bitcoins à son solde et a commencé à accepter les paiements en bitcoins pour ses voitures électriques. Elon Musk a fait la promotion d’une pièce meme appelée dogecoin avant d’annoncer brusquement que Tesla suspendait les paiements Bitcoin pour des raisons environnementales. Bitcoin a chuté à 30000 dollars la semaine dernière et se négocie à environ 40000 dollars au moment de la rédaction de cet article.

Selon une toute nouvelle offre d’emploi, Apple pourrait être l’une des grandes institutions explorant les paiements en crypto-monnaie. Apple est à la recherche d’un responsable du développement commercial pour les paiements alternatifs, un titre de poste qui impliquerait une connaissance des crypto-monnaies.

Trouvé par CoinDesk, la liste des emplois suggère qu’Apple cherche de nouvelles façons pour les gens de payer pour ses produits et services:

L’équipe Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) est à la recherche d’un directeur du développement commercial expérimenté pour diriger des partenariats de paiement alternatifs. Nous recherchons un professionnel éprouvé dans les solutions de paiement alternatives et émergentes mondiales. Nous avons besoin de votre aide pour créer un cadre de partenariat et des modèles commerciaux, définir des paradigmes de mise en œuvre, identifier les principaux acteurs et gérer les relations avec des partenaires de paiement alternatifs stratégiques. Ce poste sera responsable du développement des affaires de bout en bout, y compris la sélection des partenaires, la négociation et la conclusion d’accords commerciaux et le lancement de nouveaux programmes.

La connaissance de la crypto-monnaie fait partie des principales qualifications répertoriées par Apple:

Plus de 5 ans d’expérience de travail dans ou avec des fournisseurs de paiement alternatifs, tels que les portefeuilles numériques, le BNPL, les paiements rapides, la crypto-monnaie, etc.

C’est tout ce qu’Apple dit à propos de la crypto-monnaie dans la liste des emplois, et il n’y a aucune mention de Bitcoin ou d’autres technologies de blockchain qui pourraient être utilisées pour les paiements en ligne. En fait, certains diront que le bitcoin n’est pas la meilleure crypto-monnaie pour les paiements, compte tenu des frais et des temps d’attente plus élevés.

On ne sait pas si Apple prendra en charge les paiements cryptographiques dans ses magasins de vente au détail et numériques de sitôt. Pourtant, la recherche d’un poste de haut niveau qui envisagerait au moins des alternatives à la crypto-monnaie est une indication qu’Apple surveille de près le marché de la crypto.

La vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a déclaré il y a quelques années qu’Apple «surveillait la crypto-monnaie».

«Nous pensons que c’est intéressant», a déclaré l’exécutif. «Nous pensons qu’il a un potentiel intéressant à long terme.»

Le contrôle d’Apple sur les paiements de biens numériques est au centre d’une bataille juridique majeure. Epic a poursuivi Apple plus tôt cette année, le contrôle d’Apple sur les paiements étant au centre du procès. Apple gère toutes les transactions de contenu sur iPhone et iPad, empêchant les développeurs d’offrir aux clients d’autres options de paiement. Epic et d’autres ont critiqué les règles de paiement strictes d’Apple. Mais du point de vue de l’expérience utilisateur, le fait qu’Apple gère toutes les transactions financières sur l’iPhone et l’iPad est une fonctionnalité de sécurité incroyable.

On ne sait pas si Apple serait en mesure d’exercer le même contrôle sur les paiements s’il revenait aux crypto-monnaies à l’avenir.

Un autre obstacle qui pourrait avoir un impact sur la capacité d’Apple à permettre aux utilisateurs de payer des marchandises via crypto est le manque de réglementation claire. Mais le regain d’intérêt pour la crypto-monnaie s’accompagne également d’un effet secondaire attendu, d’un examen minutieux renouvelé de la part des gouvernements du monde entier qui cherchent à réguler le paysage de la crypto.

