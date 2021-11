Une nouvelle liste met en évidence les 40 meilleures startups résolvant des problèmes commerciaux avec l’intelligence artificielle

Quatre entreprises de la région de Seattle ont dressé une liste des meilleures entreprises privées créant des applications commerciales avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. La première liste des applications intelligentes Top 40 (IA40) a été parrainée par Goldman Sachs et le groupe Madrona Venture de Seattle, qui a interrogé 40 sociétés de capital-risque, Amazon et Microsoft pour leurs meilleurs choix.

« Notre vision est que les applications intelligentes vont remplacer le logiciel en tant que service », a déclaré Matt McIlwain, directeur général de Madrona, dans un podcast discutant de la liste, qui a été publié lundi. 50 juges à travers les cabinets ont réduit la liste de plus de 220 candidats.

Afin de minimiser les biais, les juges ont eu droit à au plus deux votes de leur portefeuille pour chaque catégorie d’entreprise. Il y avait quatre catégories, trois basées sur le financement total levé et une quatrième composée d’entreprises dotées de technologies d’IA « habilitantes ».

« Ces systèmes d’apprentissage résolvent un problème commercial d’une manière contextuellement pertinente – mieux qu’avant, et fournissent généralement des informations et des informations riches qui sont soit appliquées automatiquement, soit exploitées par les utilisateurs finaux pour prendre des décisions supérieures », selon un site Web annonçant la liste.

Les entreprises couvrent des startups en phase de démarrage avec moins de 30 millions de dollars levés à des entreprises en phase de croissance qui ont levé plus de 200 millions de dollars. Les entreprises de la région de Seattle qui figuraient sur la liste comprennent :

Amperity, qui aide des marques telles que Alaska Airlines et Kroger à organiser et analyser les données individuelles des clients. Amperity permet aux entreprises d’affiner leurs campagnes marketing ciblées. Un investissement de 100 millions de dollars cet été a propulsé l’entreprise dans le statut de « licorne », la valorisant à plus d’un milliard de dollars. Les bailleurs de fonds incluent Madrona, HighSage Ventures et Tiger Global Management.OctoML, une société d’IA « habilitante ». L’entreprise dérivée de l’Université de Washington utilise l’apprentissage automatique pour aider les organisations à créer des modèles et des applications d’apprentissage automatique et d’IA. Le logiciel peut également aider dans les efforts de diversité et comprendre les modèles d’embauche passés. SeekOut est utilisé par Salesforce, Waymo, Merck, Twitter et autres. La société rentable a levé 65 millions de dollars ce printemps, notamment auprès de Madrona.

La liste des 40 premiers comprenait également DataRobot, basé à Boston, dans la catégorie « habilitation ». DataRobot automatise la création et le déploiement de modèles d’apprentissage automatique pour les grandes entreprises et a récemment acquis Algorithmia basée à Seattle, une startup d’opérations d’apprentissage automatique. Plus de 130 000 personnes ont utilisé la plate-forme d’Algorithmia, y compris celles de sociétés telles que Merck, Ernst & Young et Deloitte.

L’investisseur de McIlwain et Madrona, Ishani Ummat, a noté plusieurs tendances mises en évidence par la concurrence.

Dans le passé, le renseignement informatique et de sécurité a dominé les listes d’entreprises d’IA. Mais de plus en plus d’entreprises proposent des applications d’intelligence client et de vente basées sur l’IA, permettant une expérience client « sans avoir réellement besoin d’une contribution humaine, ou d’y penser dans la pile de vente et permettant aux clients d’être plus libres de leur capacité à acheter quelque chose dès le départ », a déclaré Ummat. L’intelligence financière est un autre domaine en pleine croissance.

Les futures versions de la liste intégreront une tendance encore plus récente, l’émergence de l’IA dans les biotechnologies et les sciences de la vie, a déclaré McIlwain.

« On peut dire sans risque de se tromper que de notre point de vue, la prochaine génération de logiciels sera définie par des applications intelligentes », a déclaré Ummat.