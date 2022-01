Une nouvelle loi autorise les non-ressortissants à voter

Plus de 800 000 non-citoyens et «rêveurs» à New York auront accès aux urnes – et pourraient voter aux élections municipales dès l’année prochaine – après le maire Eric Adams permis à la législation de devenir automatiquement loi dimanche.

Les opposants ont promis de contester la nouvelle loi, que le conseil municipal a approuvée il y a un mois. À moins qu’un juge n’arrête sa mise en œuvre, la ville de New York est la première grande ville américaine à accorder un droit de vote municipal étendu aux non-citoyens.

Plus d’une douzaine de communautés à travers les États-Unis autorisent déjà les non-citoyens à voter aux élections locales, dont 11 villes du Maryland et deux du Vermont.

Les non-citoyens ne pourraient toujours pas voter pour le président ou les membres du Congrès dans les courses fédérales, ou dans les élections d’État qui choisissent le gouverneur, les juges et les législateurs.

Un employé du scrutin rassemble un bulletin de vote au lycée Frank McCourt des primaires du parti à New York, le mardi 22 juin 2021, à New York. (AP Photo/Richard Drew, dossier)

Le Conseil des élections doit maintenant commencer à élaborer un plan de mise en œuvre d’ici juillet, y compris des règles d’inscription des électeurs et des dispositions qui créeraient des bulletins de vote séparés pour les courses municipales afin d’empêcher les non-citoyens de voter dans les concours fédéraux et étatiques.

C’est un moment décisif pour la ville la plus peuplée du pays, où les non-citoyens en âge de voter légalement documentés représentent près d’un sur neuf des 7 millions d’habitants de la ville en âge de voter. Le mouvement pour l’obtention du droit de vote des non-ressortissants s’est imposé après de nombreux revers.

La mesure permettrait aux non-citoyens qui sont des résidents permanents légaux de la ville depuis au moins 30 jours, ainsi qu’à ceux autorisés à travailler aux États-Unis, y compris les « rêveurs », d’aider à sélectionner le maire de la ville, les membres du conseil municipal, les présidents d’arrondissement, contrôleur et avocat public.

Les «rêveurs» sont de jeunes immigrants amenés illégalement aux États-Unis en tant qu’enfants qui bénéficieraient de la loi DREAM jamais adoptée ou du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, qui leur permet de rester dans le pays s’ils répondent à certains critères.

Les premières élections auxquelles les non-ressortissants seraient autorisés à voter ont lieu en 2023.

« Nous construisons une démocratie plus forte lorsque nous incluons les voix des immigrants », a déclaré un ancien membre du conseil municipal Ydanis Rodriguez, qui a mené la charge pour obtenir l’approbation de la législation.

Rodriguez, qu’Adams a nommé son commissaire aux transports, a remercié le maire pour son soutien et s’attend à une défense vigoureuse contre toute contestation judiciaire.

Le maire de New York, Eric Adams, prend la parole lors d’une conférence de presse dans le quartier de Brooklyn à New York, le mardi 4 janvier 2022. (AP Photo/Seth Wenig, File)

Adams a récemment mis en doute la législation lorsqu’il a fait part de ses préoccupations concernant la norme de résidence d’un mois, mais a déclaré plus tard que ces préoccupations ne signifiaient pas qu’il opposerait son veto au projet de loi.

Bien que l’on se demande si Adams pourrait empêcher le projet de loi de devenir loi, le délai de 30 jours accordé au maire pour agir a expiré sur le coup de minuit.

Adams a déclaré qu’il attendait avec impatience que la loi amène des millions d’autres personnes dans le processus démocratique.

« Je pense que les New-Yorkais devraient avoir leur mot à dire dans leur gouvernement, c’est pourquoi j’ai soutenu et continuerai de soutenir cette importante législation », a déclaré Adams dans un communiqué publié samedi soir. Il a ajouté que ses préoccupations antérieures avaient été apaisées après ce qu’il a appelé un dialogue productif avec ses collègues.

L’ancien maire Bill de Blasio avait des préoccupations similaires mais n’a pas décidé d’opposer son veto à la mesure avant de quitter l’hôtel de ville à la fin de l’année.

Les opposants affirment que le conseil n’a pas le pouvoir à lui seul d’accorder le droit de vote aux non-citoyens et aurait dû d’abord demander des mesures aux législateurs de l’État.

Certains États, dont l’Alabama, l’Arizona, le Colorado et la Floride, ont adopté des règles qui empêcheraient toute tentative d’adoption de lois comme celle de New York.

