Une nouvelle loi donne à l’Ofcom le pouvoir de freiner les géants américains de la technologie

L’Ofcom est le régulateur des services de communication que nous utilisons et sur lesquels nous comptons chaque jour.

Le chien de garde s’assure que les gens tirent le meilleur parti de leur haut débit, de leur téléphone fixe et de leurs services mobiles, tout en gardant un œil sur la télévision et la radio.

Ofcom traite la plupart des contenus sur les services de télévision, de radio et de vidéo à la demande, y compris la BBC. Cependant, si votre plainte concerne quelque chose que vous avez vu ou entendu dans un programme de la BBC, vous devrez peut-être d’abord vous plaindre à la BBC.

Ses règles pour les programmes de télévision et de radio sont énoncées dans le Code de la radiodiffusion.

Les règles du code de la radiodiffusion s’appliquent également au BBC iPlayer.

Ce code de radiodiffusion est le livre de règles que les radiodiffuseurs doivent suivre et il couvre un certain nombre de domaines, y compris ; protéger les moins de 18 ans, protéger le public contre les contenus préjudiciables et/ou offensants et veiller à ce que les informations, sous quelque forme que ce soit, soient rapportées avec l’exactitude voulue et présentées avec l’impartialité voulue.

Le public peut se plaindre auprès de l’Ofcom s’il pense qu’une violation du code de la radiodiffusion a été commise.

Chaque fois que l’Ofcom reçoit une plainte d’un téléspectateur ou d’un auditeur, il l’évalue pour voir si elle nécessite une enquête plus approfondie.

Si l’Ofcom décide d’enquêter, il inclura l’affaire dans une liste de nouvelles enquêtes, publiée dans le Broadcast and On Demand Bulletin.

Une enquête est un processus formel qui peut prendre un certain temps selon la complexité des problèmes en cause.

L’Ofcom peut également lancer des enquêtes en l’absence de plainte d’un téléspectateur ou d’un auditeur.

