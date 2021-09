Une nouvelle loi pourrait forcer Apple à passer l’iPhone à l’USB-C

in

La Commission européenne de l’Union européenne tente de mettre fin aux ports de charge propriétaires sur les appareils électroniques. Cette semaine, la Commission a proposé une directive révisée sur les équipements radio, faisant de l’USB-C le nouveau port standard pour les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les écouteurs, les haut-parleurs portables et les consoles de jeux vidéo portables. Étant donné que la plupart des entreprises d’électronique sont déjà passées à l’USB-C, cette législation aura probablement un impact considérable sur Apple.

En 2009, tous les principaux acteurs de l’industrie mobile ont soutenu la norme de chargeur de téléphone de la Commission européenne. Plus d’une décennie plus tard, le nombre de chargeurs de téléphone sur le marché est passé de 30 à seulement 3. Néanmoins, ils ne pouvaient toujours pas établir une norme universelle.

L’Europe veut faire de l’USB-C la norme

La Commission européenne veut faire de l’USB-C le port standard pour tous ces appareils. Source de l’image : Commission européenne

“Les consommateurs européens ont été frustrés assez longtemps par l’accumulation de chargeurs incompatibles dans leurs tiroirs”, a déclaré jeudi la vice-présidente exécutive de la Commission européenne Margrethe Vestager dans un communiqué de presse. “Nous avons donné à l’industrie beaucoup de temps pour trouver leurs propres solutions, le moment est maintenant venu de prendre des mesures législatives pour un chargeur commun.”

Pour que la nouvelle proposition soit adoptée, le Parlement européen devra l’adopter. Si cela se produit, les entreprises technologiques auront 24 mois pour se conformer à la loi.

Au-delà de la normalisation des ports, la proposition comprend également un certain nombre de règles supplémentaires. Par exemple, la Commission exigera des entreprises qu’elles « harmonisent » les vitesses de recharge rapide. Cela contribuera à garantir que les entreprises ne peuvent pas limiter les vitesses de recharge. De plus, ils sépareront les chargeurs des appareils électroniques. Cela réduira la production de chargeurs et éliminera environ 1000 livres de déchets électroniques. Enfin, les fabricants d’appareils devront fournir des informations pertinentes sur les performances de charge. Cela leur permettra de savoir s’ils doivent acheter un nouveau chargeur ou si leur chargeur actuel est compatible.

Apple ne veut pas passer à l’USB-C

À ce stade, presque toutes les grandes marques de smartphones utilisent des ports USB-C sur leurs téléphones. Apple est l’une des rares valeurs aberrantes car elle continue de mettre des ports Lightning propriétaires sur tous ses téléphones mobiles. Apple a commencé à passer à l’USB-C sur d’autres appareils, y compris bon nombre de ses récents modèles d’iPad et de MacBook. Pendant ce temps, l’iPhone 13 dispose à nouveau d’un port de charge USB-C. Sans surprise, Apple n’est pas satisfait d’une proposition qui affectera principalement sa gamme de produits la plus rentable.

“Nous restons préoccupés par le fait qu’une réglementation stricte imposant un seul type de connecteur étouffe l’innovation plutôt que de l’encourager, ce qui à son tour nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde”, a déclaré Apple dans un communiqué concernant la proposition de la Commission européenne.