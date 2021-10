Une nouvelle marée haute pour Robert Plant et Alison Krauss

Une collaboration entre l’ancien chanteur de Led Zeppelin et l’un des lauréats des Grammy les plus récompensés de l’histoire allait toujours être digne d’intérêt. Mais même pas Robert Plante ou Alison Krauss eux-mêmes auraient pu imaginer l’impact mondial que Raising Sand, sorti le 23 octobre 2007, aurait à la fois sur le public et sur leur carrière.

Aux Grammy Awards 2009, l’album a porté le nombre de victoires de Krauss de 21 à 26 (elle a ensuite remporté un 27e, à égalité avec Quincy Jones comme l’artiste vivant avec le plus de victoires). Le disque a également remporté les prix CMA et CMT et est devenu platine aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Suède. Mais au-delà de toutes les réalisations commerciales, Raising Sand a été salué dans le monde entier comme un point culminant créatif de ces deux carrières longues et distinguées.

La clé du lien que l’album a établi avec le public du monde entier était l’équipe qui l’entourait, dirigée par la production experte de T-Bone Burnett, et un choix inspiré de matériel de couverture. Plant, adepte avoué de la musique roots américaine sous toutes ses formes, s’est avéré être parfaitement assorti à Krauss, l’artiste qui a fait plus que tout autre pour populariser le bluegrass au cours des dernières décennies.

Alors que toutes les chansons de Raising Sand étaient des reprises, beaucoup d’entre elles n’auraient pas été familières aux acheteurs de disques contemporains, et en tout cas, leur traitement imaginatif a amené les chansons dans de nouveaux domaines fascinants. « Gone Gone Gone (Done Moved On) » des Everly Brothers, par exemple, a adopté un rythme chatoyant, presque rockabilly, un bel exemple de la façon dont les voix de Plant et Krauss s’harmonisent parfaitement. « Fortune Teller » d’Allen Toussaint a reçu un traitement de rechange qui contrastait joliment avec l’original soul de Benny Spellman de 1962 pour le label Minit.

Deux chansons de Gene Clark qu’il a enregistrées en 1969 avec Doug Dillard, dans leur travail sous le nom de Dillard & Clark, ont été incluses, « Polly Come Home » et « Through The Morning, Through The Night ». Il en va de même des numéros d’autres grands traditionalistes tels que Townes Van Zandt (« Nothin »’), la star de la country Mel Tillis (« Stick With Me Baby ») et l’ouverture « Rich Woman », écrite par Dorothy LaBostrie, mieux connue sous le nom de co -écrivain de Petit Richardde « Tutti Frutti » et McKinley Millet.

Parmi les véhicules les plus efficaces pour la livraison charmante de Krauss était « Sister Rosetta Goes Before Us », écrit par l’auteur-compositeur-interprète Sam Phillips (aucun lien avec le fondateur de Sun Records du même nom). Mais l’un des morceaux les plus connus du projet avait Plant en lui-même, sur « Please Read The Letter », qu’il a d’abord enregistré avec son collègue de Zeppelin Jimmy Page pour leur album de 1998 Walking Into Clarksdale. Les deux sont crédités en tant que co-scénaristes avec Charlie Jones et Michael Lee.

Krauss et Plant reprendraient leurs carrières respectives après Raising Sand, mais il s’agit de l’un des meilleurs albums des années 2000 et d’une mise en scène pour les deux. À l’automne 2021, le couple s’est réuni momentanément, et à nouveau sous l’œil vigilant de Burnett, pour le nouvel album Levez le toit.

