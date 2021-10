Une nouvelle mise à jour rend le mode de conduite Google Assistant beaucoup plus facile à lancer

L’assistant Google lancera désormais automatiquement le mode conduite dès que votre téléphone se connectera au Bluetooth de votre voiture. Comme rapporté par les gens de 9to5Google, la fonctionnalité a commencé à être déployée dans le cadre de l’application Google v12.39.

La nouvelle option de lancement automatique est définie sur « Ne rien faire » par défaut, vous devrez donc choisir « Demander avant de lancer » ou « Lancer le mode de conduite » pour que cela fonctionne. Il existe également une deuxième nouvelle option qui peut lancer automatiquement le mode de conduite sur les meilleurs téléphones Android lorsque la conduite est détectée.

Les deux nouvelles options sont accessibles en accédant aux paramètres de l’Assistant > Transport > Mode de conduite/Paramètres Google Maps > Paramètres de navigation > Paramètres de l’Assistant Google dans l’application Google.

Comme confirmé par Google plus tôt cette année, l’expérience sur téléphone d’Android Auto s’arrête avec Android 12. Le mode de conduite Google Assistant sera désormais l’expérience de conduite mobile intégrée sur tous les appareils Android.

La dernière mise à jour de l’application Google apporte également la nouvelle interface utilisateur du tableau de bord que Google a dévoilée le mois dernier. Le nouveau tableau de bord du mode de conduite comprend des cartes lisibles et exploitables avec toutes les bases dont vous avez besoin.

Vous n’aurez plus besoin de faire défiler pour faire des choses comme vérifier qui vous a appelé récemment et reprendre les médias à partir de services tels que Amazon Music, YouTube Music, Spotify et Pandora. Google améliore également l’expérience de messagerie pendant la conduite en permettant aux utilisateurs d’entendre les nouveaux messages lus à haute voix et d’y répondre vocalement. Pour activer la fonctionnalité, dites simplement « Ok Google, active la lecture automatique ».

Outre les États-Unis, le mode conduite est également déployé sur les téléphones Android en Australie, au Canada, en Irlande, en Inde, à Singapour, en Allemagne, en Espagne, au Mexique, en France, en Italie et au Royaume-Uni.