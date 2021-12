Une nouvelle mise à jour supprime les problèmes de duplication de Pokémon BDSP

La dernière mise à jour de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante a été mise en ligne. La mise à jour Ver 1.1.2 corrige non seulement quelques bugs, mais supprime également les problèmes de duplication qui permettaient aux joueurs de cloner des Pokémon.

Peu de temps après le lancement du jeu, un problème de duplication a été découvert qui a permis aux joueurs de cloner un Pokémon à la fois, ainsi que l’objet rare qu’ils détenaient. D’autres problèmes, en utilisant le stockage du menu, ont permis aux joueurs de dupliquer beaucoup plus de Pokémon d’un seul coup. Ces exploits sont maintenant corrigés, semble-t-il.

Les notes de mise à jour de Nintendo, qui peuvent être lues ci-dessous, sont vagues.

Ver. 1.1.2 (Sortie le 1er décembre 2021) Correction de certains problèmes qui empêchaient le jeu de progresser dans certaines circonstances. Certains problèmes ont également été corrigés pour un gameplay plus agréable.

Le premier point mentionné dans les notes semble être, selon Joe Merrick de Serebii, la correction des « softlocks » du jeu. Cela semblerait signifier que le problème dans le Snowpoint City Gym, où il était possible pour les joueurs de rester coincés et incapables de bouger, a été corrigé.

La suppression des problèmes de duplication n’est pas mentionnée, ce qui a été confirmé par un certain nombre de YouTubers, dont Verlisify, Daedra PKMN, Blaines et BridgeFour Games, entre autres. Ces pépins de duplication, y compris celui de la pépinière, ne peuvent plus être déclenchés une fois la nouvelle mise à jour logicielle installée.

(Il existe également des rapports selon lesquels un problème qui permettait aux joueurs d’obtenir Shaymin tôt a également été supprimé.)

Sur Twitter, certains membres de la communauté Pokémon se mettent en garde de ne pas mettre à jour le jeu, leur recommandant de « duper tant qu’ils le peuvent ». D’autres se plaignent d’avoir téléchargé par inadvertance Ver. 1.1.2, languissant pour plus de temps avec les pépins.

Mais ceux qui choisissent de ne pas mettre à jour ne peuvent pas jouer à Pokémon BDSP en ligne.