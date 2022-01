Une nouvelle mise à jour troublante sur les blessures de Zion Williamson fait son apparition

Zion Williamson n’a pas encore joué un seul match pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans cette année. Bien qu’il ait suggéré il y a quelques mois à peine qu’il serait en mesure de revenir à temps pour le début de la saison, il ne semble pas plus près de revenir maintenant qu’à aucun moment auparavant.

Williamson souffre d’une blessure au pied et, d’après le bruit des choses, cela continue d’être un problème.

« Les Pélicans disent que Zion Williamson a fait sa rééducation loin de l’équipe », a rapporté Andrew Lopez, initié d’ESPN NBA. « Il est toujours sous la supervision de l’équipe. Des sources disent que les Pélicans ont organisé le transport de la Nouvelle-Orléans pour Williamson. D’autres mises à jour sur le statut de Sion sont attendues dans les prochaines semaines.

Adrian Wojnarowski a également soutenu ce rapport.

L’attaquant des pélicans Zion Williamson poursuit sa rééducation du pied droit à Portland, en Oregon, selon des sources à ESPN. https://t.co/dy9iT0EwH4 – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 janvier 2022

Cette semaine, les Pélicans ont publié une déclaration dans laquelle Williamson a longuement parlé de ses récentes épreuves et tribulations.

« Comme vous pouvez l’imaginer, cela a été un processus très difficile pour moi », a-t-il déclaré.

« Je sais qu’il y a du travail à faire dans mon rétablissement avant de pouvoir retourner en toute sécurité sur le terrain, mais je continuerai à consacrer le temps nécessaire pour que je puisse revenir sur le terrain avec mon équipe et représenter les fans de Pelicans et la ville de New Orléans au plus haut niveau.

« Le basket-ball signifie tout pour moi, et je suis reconnaissant envers l’organisation Pelicans et tous ceux qui m’ont entouré d’amour et de soutien tout au long de ce voyage – ma famille, mes amis, mes coéquipiers, les entraîneurs, le personnel, les fans et tous ceux qui m’ont soutenu et m’a élevé quand j’en avais le plus besoin.

Ce n’est pas le premier rapport troublant à venir des Pélicans concernant le statut de Williamson. Et les problèmes de blessures mis à part, le poids du jeune continue de le tourmenter.

À présent, tout le monde a vu les photos et les vidéos. Parfois, Williamson a l’air lourd comme l’enfer; à d’autres occasions, il a l’air modérément plus maigre. Quelles que soient les photos que vous choisissez d’acheter, le problème reste le même : il est toujours blessé et cela est probablement dû en grande partie à son énorme cadre. Et peu importe ce que le front office essaie de faire pour le rendre moins gros, cela ne semble jamais fonctionner.

Il y a eu des discussions ces dernières semaines sur le trading de Williamson à la Nouvelle-Orléans. De toute évidence, c’est un mouvement massif et pas idéal, mais à un moment donné, vous voulez essayer de maximiser le rendement d’un actif que vous risquez de perdre de toute façon.

Chaque jour qui passe, les actions commerciales de Williamson s’effondrent.

Les pélicans vont-ils enfin mordre la balle et se débarrasser de lui à un moment donné ? Le temps nous le dira.

