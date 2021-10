Une nouvelle mutation du variant Delta (AY4.2) apparaît au Royaume-Uni, qui infecte déjà 6%

20/10/2021 à 12:18 CEST

Certains experts sanitaires ont commencé à crier victoire.

Ces derniers mois, la variante Delta du SARS-CoV-2 est devenue majoritaire dans le monde et était responsable de presque toutes les infections à Covid-19.

Ce sont quelques mois au cours desquels nous avons eu chaque jour la bonne nouvelle qu’aucune autre variante du coronavirus n’était apparue qui s’est avérée plus contagieuse que le Delta.

Ce fait semblait également confirmer l’idée exprimée par certains virologues que les coronavirus évoluent beaucoup plus lentement que d’autres virus comme la grippe.

Si c’était vrai, ce serait une excellente nouvelle.

A quoi a-t-on affaire avec cette nouvelle mutation ?

Si à ce moment nous étions sûrs qu’aucune autre variante que le Delta ne réapparaîtrait jamais, l’avenir serait plus qu’optimisme : nous pourrions assurer que la bataille contre le SARS-CoV-2 est presque gagnée.

Nous aurions simplement à développer une nouvelle dose d’un vaccin spécifique contre cette variante Delta, qui fonctionnerait sans problème.

Et à partir de ce moment, une fois « re-vacciné » la majeure partie de la population, le SARS-CoV-2 aurait la tâche très difficile.

Mais si, au contraire, le SARS-CoV-2 est capable de développer davantage de variants infectieux qui échappent à l’action des vaccins, l’avenir sera plus inquiétant. Parce que le coronavirus continuera de rendre malade et de tuer des milliers de personnes, et il restera avec nous pendant de nombreuses années.

La nouvelle variante AY4.2

Malheureusement, un nouveau variant, AY4.2, issu d’une mutation dans un virus variant Delta et récemment détecté au Royaume-Uni, semble indiquer que ce dernier peut se produire.

Ceux d’entre nous qui se consacrent à la génétique des populations savent que tous les virus évoluent principalement en raison de 3 forces évolutives :

1. L’apparition aléatoire de nouvelles mutations.

2. La dérive génétique, qui est un ensemble de composantes stochastiques (aléatoires), qui détermine le destin initial des premiers mutants. Par exemple, ce n’est pas pareil qu’un nouveau mutant plus contagieux que les précédents apparaisse pour la première fois chez une personne extrêmement prudente qui respecte la quarantaine et n’infecte personne, comme cela arrive chez un imbécile qui assiste à des fêtes sans aucune précaution. et infecte à lui seul des centaines de personnes avec la nouvelle variante.

3. La sélection naturelle agissant sur ces nouvelles mutations, qui favorise celles qui laissent plus de descendance et sont donc plus contagieuses.

Les deux premières forces évolutives dépendent du hasard. Ils sont donc largement imprévisibles.

Mais à mesure qu’une nouvelle variante se multiplie, le hasard perd de son importance et la sélection naturelle entre en jeu.

A partir de ce moment, plus une variante est infectieuse, plus elle se répandra dans la population.

C’est ce qui semble se produire avec la nouvelle variante AY4.2.

Premières données

Bien qu’à l’heure actuelle, il existe encore très peu de données pour être sûr avec certitude, tout semble indiquer que AY4.2 a dépassé les limites des forces évolutives stochastiques et est déjà suffisamment important parmi la population pour s’étendre en fonction principalement de la sélection naturelle.

Concernant cette nouvelle variante AY4.2, le porte-parole de Downing Street a déclaré hier que « nous suivons de près cette nouvelle forme et n’hésiterons pas à prendre des mesures si nécessaire ».

Le porte-parole a également indiqué qu' »il n’y a aucune raison de croire qu’il se propage plus facilement ».

Tout semble indiquer qu’il a tort.

S’il est vrai, comme il semble au vu des premières données disponibles, qu’au moins 6% de tous les nouveaux cas de Covid-19 qui surviennent au Royaume-Uni sont dus à cette nouvelle variante AY4.2, et que ce Comme le pourcentage augmente au fil des jours, nous serions confrontés à une nouvelle variante favorisée par la sélection naturelle car elle est nettement plus infectieuse que la variante Delta.

Sans aucun doute, les effets de l’apparition du variant AY4.2 ne seront pas comparables à ceux produits par l’apparition des souches Alpha et Delta, qui étaient beaucoup plus transmissibles (au moins 50%) que n’importe laquelle des souches qui ont circulé à ce moment-là.

Les premières données indiquent que la nouvelle variante n’est qu’environ 10 % plus transmissible.

Assez infectieux pour se propager

Pour le moment, ses données semblent le placer comme suffisamment contagieux pour que, en peu de temps, la nouvelle variante se propage parmi la population britannique jusqu’à ce qu’elle devienne majoritaire.

Et compte tenu de ce qui s’est passé avec d’autres variantes, il est fort probable que cette nouvelle variante vienne du Royaume-Uni et se répande dans le monde entier.

Il a déjà été détecté aux États-Unis et au Danemark.

Pourquoi au Royaume-Uni ?

Les mutations proviennent de manière aléatoire en raison d’échecs dans la réplication de l’ADN. La plupart ont des effets néfastes sur eux-mêmes et disparaissent en peu de temps en ne laissant aucune descendance.

Imaginez maintenant qu’environ une nouvelle mutation apparaît pour chaque million de virus. Plus il y a de virus, plus il y aura de mutations.

Le Royaume-Uni est actuellement l’un des endroits les plus touchés par le Covid-19.

Ces dernières semaines, les nouvelles infections quotidiennes oscillent entre 35 000 et 45 000, avec un taux d’incidence d’environ 400 cas pour 100 000 habitants.

La population de coronavirus en circulation au Royaume-Uni est beaucoup plus élevée que dans le reste de l’Europe. Il n’est donc pas surprenant que la nouvelle mutation AY4.2 soit originaire de là.

C’est un rappel que si nous voulons vaincre le SRAS-CoV-2, nous devons mener la bataille dans le monde entier. Le coronavirus ne comprend pas les frontières.

C’est aussi un avertissement.

Elle touche les jeunes, moins vaccinés, et les personnes âgées plus

La nouvelle souche semble affecter particulièrement les groupes de jeunes, parmi lesquels beaucoup n’ont pas été vaccinés. Si nous voulons gagner, la vaccination doit être presque totale.

En outre, il affecte également les personnes âgées.

Et si nous savons (comme nous le savons) que chez les personnes âgées qui ont été vaccinées il y a plusieurs mois, il y a une diminution progressive de l’immunité, des mesures devront être prises. Parce qu’ils redeviennent vulnérables.

C’est pourquoi la troisième dose est si nécessaire, et si possible elle est adéquate pour cette nouvelle variante. Après tout, nous avons été vaccinés contre d’autres souches du SRAS-CoV-2 qui diffèrent quelque peu de la variante AY4.2.

Il ne fait aucun doute que nous en avons marre du Covid-19 et que nous souhaitons revenir à la normale au plus vite.

Mais n’oublions pas que le Royaume-Uni a assoupli ses mesures plus tôt que le reste de l’Europe. Et cela a joué un rôle très important dans leur situation actuelle, avec un nombre d’infectés qui ne devrait pas être acceptable.

Ce serait bien que personne n’oublie (surtout ceux qui gèrent la pandémie) quelle est peut-être la phrase la plus pertinente en biologie, prononcée par le grand généticien Theodosius Dobzhansky :

– « En biologie rien n’a de sens si ce n’est à la lumière de l’évolution ».

Le problème de la maladie Covid-19 est avant tout un problème évolutif. Et ce qui se passera dépendra de l’évolution du virus, le SRAS-CoV-2.