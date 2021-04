Une nouvelle norme de qualité pour le polyéthylène nuira aux producteurs nationaux: Arvind Goenka de PLEXCONCIL

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le gouvernement indien a établi une nouvelle norme de qualité à laquelle les producteurs nationaux de polyéthylène doivent adhérer.

Le Département des produits chimiques et pétrochimiques du ministère des Produits chimiques et des engrais a publié une ordonnance datée du 15 avril 2021 qui oblige les producteurs pétrochimiques de certains types de polymères à répondre aux nouveaux critères fixés par le Bureau of Indian Standards (BIS).

La commande est applicable à trois types de matériaux en polyéthylène, la matière première utilisée pour la fabrication de divers produits en plastique: polyéthylène basse densité (LDPE) (largement utilisé pour fabriquer des sacs d’épicerie et des matériaux d’emballage); polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) (utilisé dans la fabrication de sacs, jouets, seaux, tuyaux plus solides) et polyéthylène haute densité (PEHD) (cruches, bouteilles en plastique, tasses, bouteilles de shampoing).

La nouvelle norme intitulée «Spécification du matériau en polyéthylène pour le moulage et l’extrusion» est étiquetée selon la norme indienne IS 7328: 2020.

L’industrie est d’avis que le respect de ces normes n’est pas un problème et que les fabricants ont le savoir-faire technique et l’infrastructure, mais l’Ordre ne parviendra pas à atteindre son objectif.

Arvind Goenka, président de l’organisme commercial pour les exportateurs de plastique Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL) a déclaré à Financial Express Online que la justification de la commande était de freiner les importations et d’améliorer la qualité des produits en plastique dans le pays.

Mais cet Ordre n’accomplira aucun des deux objectifs. Il a expliqué: «L’établissement de normes de qualité sur les matières premières permettrait toujours d’importer dans le pays des produits finis en plastique de qualité bon marché.» En fait, la conformité supplémentaire augmentera le coût du polyéthylène produit dans le pays et, du fait des produits finis, désavantagera les fabricants nationaux par rapport aux importateurs, a-t-il déclaré.

De plus, la matière première en elle-même ne garantit pas que le produit fini sera de la qualité souhaitée. Cela dépend de plusieurs autres facteurs tels que les additifs utilisés et même le processus de fabrication.

Les importateurs étrangers doivent également obtenir une licence pour s’assurer que leur produit est conforme aux nouvelles normes imposées par la BRI. Il convient de noter que l’Inde est un importateur net de ces produits et que la conformité supplémentaire pourrait dissuader de nombreux fournisseurs d’exporter vers l’Inde. “L’Inde fait déjà face à une pénurie de ces produits et l’Ordre pourrait dissuader de nombreux exportateurs aux États-Unis et dans les pays du Golfe, en particulier les plus petits, d’envoyer leurs produits en Inde”, a déclaré Goenka.

Il a ajouté: «Le gouvernement aurait peut-être dû commencer par d’autres matières premières telles que le polypropylène (PP), où l’Inde est autosuffisante et s’étend progressivement à d’autres produits.»

Cette ordonnance sera exécutée après 180 dates à compter de la date de publication du journal officiel. Il ne s’applique qu’aux fabricants pétrochimiques nationaux et non aux exportateurs indiens.

